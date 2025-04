Gioiosa Ionica, maxi sequestro di cocaina nella Locride: 40 chili nascosti nel furgone, arrestato un uomo

GIOIOSA IONICA (RC) – Un blitz degli agenti delle Volanti del Commissariato di Siderno ha portato alla luce un ingente traffico di droga nella Locride. Quasi 40 chili di cocaina, suddivisi in 17 panetti, sono stati scoperti nascosti nel pianale di un furgone guidato da un uomo di 32 anni, ora finito in carcere con l’accusa di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il sequestro è avvenuto nell’ambito di un servizio di controllo del territorio. I poliziotti, insospettiti da un mezzo in transito a Gioiosa Ionica, hanno deciso di fermarlo per un controllo. Il conducente, che al momento non aveva con sé alcun documento, è stato invitato in Commissariato per ulteriori accertamenti.

Ma è proprio in quel momento che qualcosa è cambiato. Con un gesto che sa di tentativo disperato, l’uomo ha accelerato bruscamente andando a schiantarsi con il furgone contro il muretto di una rotonda. Un comportamento che ha rafforzato i sospetti degli agenti.

La perquisizione del veicolo ha poi rivelato l’incredibile: grazie all’ausilio dei Vigili del Fuoco, che hanno tagliato il fondo in metallo del furgone, è stato individuato un vano nascosto dietro il parafango, creato artigianalmente, dove erano stipati i panetti di cocaina. La sostanza stupefacente, secondo una prima stima, avrebbe fruttato sul mercato illegale oltre 3 milioni di euro.

L’arrestato è stato tradotto nel carcere di Locri, mentre proseguono le indagini per ricostruire la filiera e capire se l’uomo fosse solo un corriere o parte di una rete più ampia di narcotraffico.

Un colpo importante inflitto alla criminalità organizzata del territorio, in un’area – quella della Locride – da tempo sotto stretta osservazione per i suoi legami con il traffico di stupefacenti.