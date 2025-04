Giorgia Meloni accoglie J.D. Vance a Palazzo Chigi: “Italia e Stati Uniti uniti da un’amicizia speciale”

ROMA – Palazzo Chigi, 18 aprile 2025 – Un incontro dal forte valore simbolico e diplomatico quello avvenuto oggi tra la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il senatore statunitense J.D. Vance, accolto ufficialmente nella sede del Governo italiano durante la sua visita a Roma in occasione delle festività pasquali.

L'incontro segue quello avvenuto a Washington il giorno precedente, consolidando una rinnovata intesa tra Italia e Stati Uniti.





Giorgia Meloni: “Sono onorata di accogliere J.D. Vance qui a Palazzo Chigi, dopo il meraviglioso incontro che abbiamo avuto ieri a Washington.

Abbiamo discusso di molti temi e continueremo a farlo oggi.

Italia e Stati Uniti sono impegnati a rafforzare una cooperazione forte e duratura.

L’Italia si conferma un partner serio e affidabile in Europa e nell’area del Mediterraneo.”





Nel suo discorso di benvenuto, la premier ha sottolineato l’importanza strategica dell’alleanza transatlantica, evidenziando il ruolo chiave dell’Italia nello scacchiere europeo e mediterraneo.

Un messaggio chiaro, indirizzato anche all’attuale amministrazione americana, che trova nella visita del senatore Vance un gesto di apertura e stima reciproca.





J.D. Vance: “Grazie, Presidente Meloni. È meraviglioso rivederla.

Anche se non capissi una parola, la lingua italiana è talmente bella che non potrei mai offendermi per ciò che dice!

Ma so che le sue parole erano gentili e vere.

Sono grato per l’amicizia che unisce i nostri Paesi e anche quella personale tra di noi.”





Il senatore dell’Ohio, accompagnato dalla moglie e dai loro tre figli, ha condiviso l’emozione di trascorrere la Pasqua nella Capitale, definendo Roma “una città costruita da chi ama l’uomo e Dio, dove ogni angolo solleva lo spirito umano”.





Nel corso dell’incontro, sono stati affrontati alcuni dei temi più caldi dell’attualità internazionale:





J.D. Vance: “Aggiornerò la premier su alcune evoluzioni nei negoziati tra Russia e Ucraina, compresi fatti accaduti nelle ultime 24 ore.

Non voglio anticipare nulla, ma siamo moderatamente ottimisti sull’ipotesi di porre fine a questo conflitto brutale.

Discuteremo anche delle relazioni economiche tra i nostri Paesi e dei negoziati commerciali con l’Unione Europea.”





Un’agenda fitta, dunque, tra diplomazia, economia e prospettive di pace, ma che non ha oscurato l’aspetto umano dell’incontro.

Vance ha ringraziato il popolo italiano per l’accoglienza calorosa, definendo la sua permanenza “un’esperienza che ispira”.





Con un clima di cordialità e rispetto reciproco, la visita del senatore Vance a Palazzo Chigi si inserisce in una fase di rafforzamento delle relazioni bilaterali, non solo sul piano politico, ma anche su quello culturale e valoriale.