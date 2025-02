Giorgia Meloni in videocollegamento con Nicola Porro: “L'Italia torna protagonista nel mondo” (Video)

Meloni a La Ripartenza: Successi internazionali e polemiche sul caso giudiziario

Roma, 30 gennaio 2025 — La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è intervenuta in videocollegamento all'ottava edizione de La Ripartenza, l'evento condotto da Nicola Porro. Un'occasione per ribadire il valore dell'informazione indipendente e per tracciare un bilancio delle attività del governo, tra successi economici, sfide politiche e la recente controversia giudiziaria che l'ha coinvolta.

"Buonasera Nicola, buonasera a tutti. Mi fa piacere portare il mio saluto a questa iniziativa, che trovo utile per raccontare non solo le difficoltà, ma anche le tante storie positive del nostro Paese", ha esordito Meloni, sottolineando l'importanza di un'informazione che sappia andare oltre la narrazione negativa e valorizzare chi si rimbocca le maniche ogni giorno.

L'evoluzione della comunicazione e il ruolo della politica

Nel corso del suo intervento, la premier ha parlato dell'evoluzione della comunicazione e dell'importanza dei nuovi media. "Il successo di format innovativi come quello di Porro dimostra che le persone cercano contenuti autentici, fuori dagli schemi tradizionali. Il mondo della comunicazione cambia alla velocità della luce e anche la politica deve saperlo interpretare con umiltà".

Ironizzando sulla popolarità della Zuppa di Porro, Meloni ha scherzato: "Un giorno farò anch'io una Zuppa di Meloni, o magari una Macedonia con Meloni. Chissà, potremmo persino farla insieme".

I successi dell'Italia sulla scena internazionale

Oltre ai temi di comunicazione, Meloni ha evidenziato i traguardi raggiunti dal governo nel 2024. "Nel solo mese di gennaio ho fatto 73 ore di volo, non per piacere, ma per portare avanti accordi strategici per l'Italia. Questo impegno ha già dato i suoi frutti: un fondo di investimento norvegese ha acquistato oltre 8 miliardi di euro di titoli di Stato italiani, l'Ilva ha attirato interesse da parte di investitori indiani, azeri e canadesi, mentre con Lufthansa abbiamo siglato una partnership per salvare ITA Airways".

Meloni ha poi sottolineato che l'export italiano verso i Paesi extra UE ha raggiunto nel 2024 un valore record di 305 miliardi di euro, con il comparto agricolo in testa. "L'Italia oggi è la nazione con il più alto valore aggiunto agricolo tra i 27 Paesi dell'UE. Inoltre, il mercato del lavoro ha registrato numeri da record e lo spread si è più che dimezzato, traducendosi in miliardi di euro risparmiati per gli italiani".

Il caso giudiziario e il danno d'immagine per l'Italia

Affrontando un tema di stretta attualità, Meloni ha parlato del recente caso giudiziario che l'ha vista coinvolta, definendolo "un atto voluto" e non dovuto. "Tutti sanno che le procure hanno discrezionalità, ma se da un lato ci sono state innumerevoli denunce archiviate, dall'altro io mi sono ritrovata sulla prima pagina del Financial Times con la notizia di un'indagine su di me. Questo ha un impatto enorme: il fondo norvegese che ha investito in Italia potrebbe ora pensarci due volte prima di farlo di nuovo. Così si danneggia l'intera nazione, non solo una persona".

Un'Italia normale e il ruolo della magistratura

La premier ha poi ribadito la sua visione di un'Italia "normale", in cui i cittadini non debbano temere lo Stato. "Non è normale che i governi siano scelti dai palazzi anziché dal popolo. Non è normale che alcuni magistrati politicizzati provino a condizionare la politica. Non è normale che la burocrazia e il fisco siano percepiti come nemici. Dobbiamo cambiare questo sistema".

Criticando l'ingerenza di alcuni settori della magistratura nella politica, ha aggiunto: "Se alcuni giudici vogliono governare, si candidino e si sottopongano al giudizio degli elettori. Ma non è accettabile che siano loro a decidere mentre noi siamo quelli che vanno alle elezioni".

Meloni: "Finché ci siete voi, ci sarò anche io"

La chiusura del discorso è stata un messaggio di determinazione: "Questa è una battaglia che vale ogni sacrificio. Finché ci siete voi, ci sarò anche io. Non intendo arretrare di un centimetro, almeno finché avrò il sostegno della maggioranza degli italiani".

