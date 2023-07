Centro polifunzionale di Davoli Marina. Giornata della Salute: "La prevenzione è vita"

il 17 giugno 2023 si terrà un evento formativo gratuito presso il centro polifunzionale di Davoli Marina (Via Pitagora SNC), con il patrocinio ufficiale del comune di Davoli, che vede la partecipazione di alcuni medici specializzati in oncologia, dermatologia e senologia, che parleranno di prevenzione sanitaria per i tumori ed effettueranno anche alcune visite gratuite (circa 30).

L’evento di svolge in due sessioni, una di circa 1 ora e mezza al mattino con relazioni e proiezioni di slides (ore 10.00) ed una di visita medica al pomeriggio a favore degli intervenuti che ne faranno richiesta.

Allego il programma dell’evento, come da locandina.

L’evento è organizzato dall’APS Comunità Benedict.

L’APS è una associazione di promozione sociale che si occupa di riurbanizzazione E/O del ripopolamento del borgo di Davoli e potenzialmente di altri Borghi della Calabria. Pensiamo che questo genere di iniziativa concorre a riattivare con un servizio di base come la medicina l’economia circolare a bassa intensità del borgo. Questa iniziativa prelude, se possibile, alla formazione di un ambulatorio oppure un ospedale di comunità.