Giornata Mondiale per la Prevenzione dell’Annegamento: un evento educativo e coinvolgente sulla Spiaggia di Giovino a Catanzaro

Un’intera giornata dedicata alla sicurezza in acqua: formazione, giochi e dimostrazioni per grandi e piccoli

Il 25 luglio, in occasione della Giornata Mondiale per la Prevenzione dell’Annegamento, la città di Catanzaro ospita un evento speciale sulla spiaggia di Giovino, con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale e la collaborazione di forze dell’ordine, associazioni locali, soccorritori e professionisti del settore.

Una giornata pensata per educare alla sicurezza in mare, prevenire gli incidenti e sensibilizzare famiglie e bambini con attività pratiche, laboratori interattivi e momenti di confronto con esperti.

Dove e quando

Data: Giovedì 25 luglio

Luogo: Spiaggia di Giovino – Lido Coco Beach, Catanzaro

Orari: Dalle ore 10:30 (attività mattutine e pomeridiane)

Programma della giornata: sicurezza e divertimento sul litorale

Mattina – Dalle ore 10:30

Immersioni guidate per bambini

Un’attività ludico-didattica per far conoscere ai più piccoli il mondo del mare, in modo sicuro e sotto la guida di esperti subacquei. Un’occasione per educare al rispetto dell’ambiente marino e vivere il mare in sicurezza.

Pomeriggio

Laboratori ludico-educativi

Giochi e attività pensate per insegnare ai bambini, attraverso il divertimento, le principali regole di prevenzione in acqua: come comportarsi in spiaggia, cosa fare in caso di pericolo, a chi rivolgersi in caso di emergenza.

Dimostrazioni e formazione per tutta la famiglia

Durante la giornata, sarà possibile assistere a:

Simulazioni di salvataggio in mare

Corsi introduttivi alle manovre di primo soccorso

Incontri informativi con esperti del soccorso e forze dell’ordine

Consigli utili per prevenire gli annegamenti e affrontare situazioni di emergenza

Perché partecipare: una giornata che può salvare vite

Secondo i dati dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, l’annegamento è tra le prime cause di morte accidentale nei bambini. Educare fin da piccoli alla consapevolezza in acqua, al rispetto delle regole e alla prudenza può fare la differenza.

L’evento è gratuito e aperto a tutti, ed è un’ottima occasione per trascorrere una giornata diversa, unendo educazione, socialità e divertimento in riva al mare.

Consigli utili per chi partecipa all’evento

Porta con te un cambio per i bambini , costume e asciugamano: le attività in acqua sono pensate per il contatto diretto con il mare.

, costume e asciugamano: le attività in acqua sono pensate per il contatto diretto con il mare. Non dimenticare crema solare e cappellino , per proteggersi durante le ore più calde.

, per proteggersi durante le ore più calde. Arriva con anticipo per non perdere le attività del mattino, che iniziano alle 10:30.

per non perdere le attività del mattino, che iniziano alle 10:30. L'area è facilmente raggiungibile in auto o con mezzi pubblici. Parcheggi disponibili nei pressi del lido.

Partecipa, impara, proteggi

Diffondere la cultura della sicurezza acquatica è un impegno condiviso. La Giornata Mondiale per la Prevenzione dell’Annegamento a Catanzaro è molto più di un evento estivo: è un’opportunità per imparare comportamenti salvavita, incontrare professionisti del soccorso e vivere il mare con maggiore consapevolezza.

Ti aspettiamo il 25 luglio a Giovino: perché la sicurezza comincia dalla conoscenza. (Immagine archicio)

