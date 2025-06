Giornate Europee dell’Archeologia: un percorso tematico unico al Parco Scolacium

Tempo di lettura: ~1 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

In occasione delle “Giornate Europee dell’Archeologia”, il Parco Scolacium, in Roccelletta di Borgia (CZ), offre un’opportunità unica di esplorare il legame tra arte e archeologia.

Sabato 14 giugno alle ore 17:45, prenderà il via una visita tematica per adulti che permetterà di ripercorrere l’evoluzione della percezione delle rovine archeologiche dal '600 ad oggi.

Durante l’incontro, il pubblico avrà la possibilità di scoprire, attraverso immagini iconiche, come l’arte ha rappresentato e interpretato i resti del passato e come questa visione si sia trasformata nei secoli.

La visita si concluderà con una parte pratica, dove chi desidera potrà cimentarsi nella costruzione guidata di una veduta ad acquerello all’aperto, immergendosi completamente nell’arte della rappresentazione.

Un’occasione imperdibile per vivere un’esperienza che unisce storia, arte e natura, in un ambiente suggestivo come quello del Parco Scolacium.

Vuoi restare sempre aggiornato con le notizie più importanti? Iscriviti al nostro canale WhatsApp InfoOggi e ricevi in tempo reale gli aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone! Clicca qui per unirti

La partecipazione è inclusa nel costo del biglietto d'ingresso al Parco e la prenotazione è obbligatoria, chiamando il numero 3358313971.

Non perdere questa straordinaria opportunità di scoprire l’archeologia in modo innovativo e coinvolgente!