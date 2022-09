Girifalco. Si ribalta trattore conducente rimane incastrato trasportato con Elisoccorso. Sul posto i Vvf

GIRIFALCO 28 SETT. - Alle ore 10.00 circa squadra dei vigili del fuoco del comando di Catanzaro sede centrale è intervenuta in loc. Orto della Duchessa, nel comune di Girifalco, per ribaltamento mezzo agricolo.

Il conducente di anni 57, era intento a lavorare con un trattore nel terreno di proprietà quando per cause in corso di accertamento si ribaltava rimanendo incastrato sotto il mezzo.

All'arrivo sul posto delle unità vigilfuoco si riscontrava che il malcapitato era già stato estratto e affidato al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso e successivo trasporto presso struttura ospedaliera con Elisoccorso.

Intervento dei vigili del fuoco è valso alla messa in sicurezza del veicolo e del sito. Sul posto Carabinieri per gli adempimenti di competenza.

Sul posto anche vigili del fuoco volontari del distaccamento di Girifalco