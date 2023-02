Giuliano (UGL): “Con il Presidente della Commissione Sanità del Senato Zaffini affrontati temi per il rilancio del SSN”

Proseguono gli incontri istituzionali della UGL Salute. “Il confronto avuto oggi a Palazzo Madama con il Presidente della Commissione Sanità del Senato Francesco Zaffini ha toccato molti temi. Il Senatore ha mostrato attenzione verso le molte battaglie sostenute dalla nostra Federazione per la dignità e il futuro degli operatori sanitari” dice il Segretario Nazionale Gianluca Giuliano.

“Abbiamo avuto l’opportunità di commentare in maniera estremamente favorevole l’innalzamento a oltre 125 miliardi di euro delle risorse stanziate per la sanità. È un risultato – prosegue il sindacalista - che premia il nuovo corso voluto dal Ministro Schillaci e che speriamo, e vogliamo, porti al definitivo rilancio del SSN per restituire agli italiani il diritto a cure adeguate. Con il Presidente Zaffini abbiamo parlato della proposta elaborata dal nostro coordinamento nazionale per una radicale riforma del sistema dell’emergenza urgenza che serva per qualificare gli autisti soccorritori e gli operatori tecnici specializzati attraverso la creazione della figura dell’operatore esperto dell’emergenza.

Il colloquio è stato anche l’occasione per ribadire la richiesta di interventi strutturali per rafforzare gli organici, carenti da anni a causa di politiche passate contrassegnate da tagli. Abbiamo parlato anche della figura professionale, essenziale, degli Oss, dei contratti da rinnovare nella sanità privata, degli emolumenti dei professionisti e di molti altri argomenti. L’impegno è di aggiornarci a nuovi colloqui per proseguire confronto costruttivo” conclude Giuliano.