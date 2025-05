Tempo di lettura: ~2 min

Giulio Ferroni al «Sabato del Villaggio il noto storico della letteratura ospite della rassegna

Il quattrocentesco Palazzo del Seminario Vescovile di Lamezia Terme farà da cornice, sabato 24 maggio, alle ore 18.30, all’ultimo appuntamento della stagione 2025 del cartellone culturale Il Sabato del Villaggio. Atteso ospite, lo storico della letteratura italiana Giulio Ferroni, giustamente considerato la massima autorità sull’argomento.

«Ultimo evento del Sabato del Villaggio 2025 con un grande maestro dell’italianistica, Giulio Ferroni. Attraverso autori universalmente noti e amati come Petrarca, Alberti, Machiavelli, Ariosto, Montaigne, Shakespeare, Cervantes, Leopardi, Pasolini - ha dichiarato il direttore artistico Raffaele Gaetano -, parleremo di Umanesimo. Ma non di un Umanesimo che pretenda di affermare la preminenza dell’uomo sulla terra, semplicemente un Umanesimo fragile, che sappia confrontarsi con l’alterità della natura e insieme con la fraternità per il vivente. Un Umanesimo che metta al centro l’uomo perché solo a esso tocca la responsabilità della rovina e della salvezza, di sé stesso e del mondo. Dagli antichi Greci all’intelligenza artificiale... Insomma, un evento assolutamente da non perdere».

Ora qualche cenno sul protagonista della serata. Tra i maggiori studiosi di Letteratura Italiana a livello internazionale, professore emerito all’Università La Sapienza di Roma, Giulio Ferroni si è dedicato in particolare al teatro del Cinquecento. È autore della celebre Storia della Letteratura Italiana, strumento indispensabile per la conoscenza della nostra letteratura.

Il «Sabato del Villaggio» è promosso dalla Regione Calabria e da partners privati che hanno inteso legare il proprio nome a una rassegna di alta cultura: Arpaia, Mediolanum, Mercadò, Bar Roma, Casa Mastroianni, Casimò, Centro Specialisti Isabella, Divino, L’Ottica, Paradiso Group, Riva, THotel. Rappresenta un esempio di come l’imprenditoria può generare positività in un territorio difficile come quello calabrese.

