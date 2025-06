Giuseppe Leone campione universitario di karate

Tempo di lettura: ~2 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Giuseppe Leone conquista il titolo di campione italiano universitario di karate nella categoria -67 kg

Giuseppe Leone, studente al 1° anno di Scienze Motorie all’Università di Foggia, è il nuovo campione italiano universitario di karate nella categoria -67kg.

Figlio del maestro Cosimo Leone, alla guida dell’omonimo team di Foggia, Giuseppe ha preso parte ai campionati universitari che si sono conclusi nell’ultimo fine settimana ad Ancona.

Sul tatami del Pala Casali, un palazzetto indoor modernissimo e tra i più belli d’Italia, Giuseppe Leone è stato seguito dal maestro Francesco Morlino.

Difendendo i colori del Centro Universitario Sportivo di Foggia, nel primo incontro ha vinto 2-0 contro l’atleta del CUS Torino, quindi ha sfidato, nell’ordine, il CUS Bologna (4-0), il CUS Padova in semifinale (1-0) e il CUS Perugia in finale (2-1) dove Giuseppe Leone ha incassato l’unico punto subito in tutto il torneo. Dal 2017 la Puglia del karate era senza medaglie ai campionati universitari.

La vittoria nazionale ha offerto a Giuseppe Leone anche il pass per i Campionati Europei Universitari che si terranno dal 22 al 25 agosto a Varsavia, in Polonia.

Questo ha costretto tutto lo staff che lo segue a riprogrammare le ferie estive e gli allenamenti. Infatti Leone, 5° nel ranking della nazionale giovanile, il 30 e 31 agosto sarà impegnato a Lignano Sabbiadoro per la Open League.

Vuoi restare sempre aggiornato con le notizie più importanti? Iscriviti al nostro canale WhatsApp InfoOggi e ricevi in tempo reale gli aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone! Clicca qui per unirti