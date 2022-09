Giuseppe Mangialavori coordinatore regionale, sindaco Abramo è l'uomo giusto

CATANZARO, 9 MAR - “Giuseppe Mangialavori è l’uomo giusto al posto giusto”. Lo ha detto il sindaco Sergio Abramo.

“Silvio Berlusconi non poteva scegliere nessuno meglio del senatore vibonese per guidare il partito in Calabria: la sua nomina si inserisce perfettamente nel solco di una grande dirigenza qual è stata la compianta Jole Santelli”, ha aggiunto Abramo sottolineando come “il dinamismo, la passione e le capacità politiche di Mangialavori rappresentino una sicurezza nel percorso di credibilità, politica e istituzionale, di Forza Italia in Calabria”.

Congratulandosi anche con il neo vice-coordinatore azzurro, Francesco Cannizzaro, il sindaco e presidente della Provincia di Catanzaro ha sottolineato “il valore assoluto delle nomine fatte dal presidente Berlusconi nell’ottica di un rilancio dell’azione politica e amministrativa di Forza Italia, che avanza a grandi passi verso le prossime Regionali con la consapevolezza di poter puntare su una squadra all’altezza delle aspettative e con le competenze giuste per continuare a essere forza di governo”.

Abramo ha concluso congratulandosi con Mangialavori e Cannizzaro: “Rivolgo loro i migliori auguri di buon lavoro con la certezza che sapranno senz’altro ottenere risultati importantissimi”.