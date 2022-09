Giuseppe Verdi “I Masnadieri”, su Rai5

Rai Cultura trasmette su Rai5, venerdì 17 aprile 2020 alle ore 10.00, l’opera tragica in quattro atti di Giuseppe Verdi “I Masnadieri”.

Tornata in scena nel 2019 al Teatro alla Scala di Milano dopo 41 anni di assenza dall’ultima rappresentazione al Piermarini, che nel 1978 segnò il debutto operistico di Riccardo Chailly, l’opera è affidata alla regia di David McVicar, già protagonista alla Scala per “Les Troyens” di Berlioz nel 2014, e alla bacchetta di Michele Mariotti, tornato sul podio dell’Orchestra e del Coro del Teatro dopo “Il barbiere di Siviglia”, “I due Foscari” e “Orphée et Eurydice”.

Le scene sono curate da Charles Edwards, i costumi da Brigitte Reiffenstuel, le luci da Adam Silverman e i movimenti coreografici da Jo Meredith.

Protagonisti sul palco Michele Pertusi nel ruolo di Massimiliano, Fabio Sartori in quello di Carlo, Lisetta Oropesa nei panni di Amalia e Massimo Cavalletti come Francesco. Completano il cast Francesco Pittari (Arminio), Alessandro Spina (Moser) e Matteo Desole (Rolla).

Il Coro e l’Orchestra sono del Teatro alla Scala. Maestro del Coro Bruno Casoni.

Opera giovanile verdiana composta per l’Her Majesty’s Theatre di Londra e rappresentata la prima volta nel 1847, I masnadieri poggia sul libretto di Andrea Maffei, tratto dal dramma di Schiller “Die Räuber”. Una trama complessa concepita da uno Schiller diciannovenne, ancora studente dell’accademia militare di Stoccarda.

Per la prima londinese de I masnadieri Verdi poté contare su un cast d’eccezione: la protagonista era Jenny Lind, l’”usignolo svedese”, insieme a Italo Gardoni, tenore parmigiano divenuto una star a Londra, e al basso Luigi Lablache, che pochi anni prima era stato il primo Don Pasquale, e al baritono Filippo Coletti.

La regia televisiva è a cura di Daniela Vismara.