Giusy Iemma e il Comune di Catanzaro in Rosa per la prevenzione del Cancro al Seno

Il Cavatore illuminato di rosa: Una dichiarazione di solidarietà nella campagna 'Nastro Rosa 2023' della LILT"



Nota della vicesindaco Giusy Iemma

"Ottobre è il mese rosa, un momento cruciale per la sensibilizzazione e la prevenzione del cancro al seno, una causa a cui il Comune di Catanzaro si unisce con convinzione. La vicesindaco Giusy Iemma è lieta di annunciare ufficialmente l'adesione del Comune di Catanzaro alla campagna "Nastro Rosa 2023", promossa dalla Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT).

La campagna "Nastro Rosa" è un'iniziativa annuale della LILT che mira a informare e sensibilizzare le donne sull'importanza della prevenzione del cancro al seno, una patologia che colpisce migliaia di donne in Italia ogni anno.

Il claim scelto per il 2023, "La prevenzione è sempre la risposta giusta", mette in luce l'importanza della prevenzione e della diagnosi precoce nel contrastare il carcinoma mammario, una delle principali cause di decessi dovuti a patologie tumorali. La LILT, attraverso le sue 106 Associazioni Provinciali e i 20 Coordinamenti Regionali, offre strumenti e iniziative per responsabilizzare le donne riguardo a questa patologia.

La città si è tinta di rosa, e il Cavatore, uno dei simboli di Catanzaro, è stato colorato di rosa per dimostrare la solidarietà e l'impegno nella lotta contro il cancro al seno.