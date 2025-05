Gizzeria Lido, terza edizione del congresso "Severe Asthma"

Tempo di lettura: ~1 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

L’appuntamento è diventato ormai tappa fissa per tutti gli pneumologi che si interessano di asma ed è occasione per aggiornamenti sulle terapie più attuali e novità in campo di farmaci biologici.

Ci riferiamo alla terza edizione del congresso Severe Asthma dedicato all’asma severa organizzato dal Dott. Salvatore Lombardo responsabile del centro asma grave dell’ospedale di Lamezia Terme in collaborazione con l’ex primario di pneumologia Dott. Massimo Calderazzo che si svolgerà presso l’hotel Marechiaro a Gizzeria lido il 10 maggio 2025.

In questa edizione, si farà il punto della situazione asma grave in Calabria e dei risultati ottenuti dai vari centri importanti come l’Università di Catanzaro, i Centri di Chiaravalle, di Reggio Calabria e quello di Cosenza, oltre che, ovviamente, quello di Lamezia, con i rispettivi responsabili, ma oltre a questo, si focalizzerà l’attenzione sull’ambiente, sull’inquinamento e sugli allergeni come causa di patologie respiratorie e di asma in particolare.

L’incontro, che inizierà alle 8,00 del mattino, è particolarmente destinato, per i temi trattati, ai medici di medicina generale che sono i primi a vedere e trattare il paziente asmatico e diventa particolarmente importante che siano aggiornati e capaci di vedere i primi campanelli d’allarme di una patologia ancora sottostimata, sia nelle forme moderate, ma, soprattutto, in quelle severe.