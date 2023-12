Gli artisti del Gruppo Colorato protagonisti della mostra corale “Palermo Lontani Echi”

“Palermo Lontani Echi” è il titolo della collettiva pittorica in programma dal 20 al 22 ottobre negli spazi dell’Hotel Joli, in via Michele Amari 11.

Un omaggio alla città che si esprime grazie al talento e alla sensibilità degli artisti del Gruppo Colorato, protagonisti di un viaggio a ritroso nel tempo fino alle leggende più antiche di Palermo, raccontata anche attraverso la storia e la mitologia.

In mostra, le opere degli artisti Lory Andriolo, Bianca Ballerino, Diego Buonaccorso, Rosario Calì, Maria Teresa Canalella, Aurelia Canè, Ferdinando Caronia, Katia Cirrincione, Diana D’Amico, Aldo D’Angelo, Sandro Di Stefano, Anna Giulia Enrile, Michele Fricano, Carmen Frisina, Loredana Greco, Giuseppe Gurrera, Luisa Imperiale, Sara Leone, Barbara Lo Fermo, Maria Rosaria Lo Porchio, Vincent Mancino, Letizia Marchione, Nicoletta Militello, Mirela Morreale, Claudia Oliveri, Mauro Pecoraro, Ignazio Pensovecchio, Fulvia Reyes, Loredana Trapani, Marco Troia e Maria Felice Vadalà.

Un progetto corale che vede alla direzione artistica e alla grafica Aurelia Canè e Maria Felice Vadalà.

L’inaugurazione si terrà venerdì 20 ottobre alle 16:00, alla presenza della professoressa Fulvia Reyes, presidente onoraria.

Ospiti del pomeriggio culturale l’avvocato Ninni Terminelli, il poeta e scrittore Francesco Federico e il professore Ciro Li Vigni.

A curare la presentazione e la critica delle opere saranno Mauri Lucchese e Ketty Tamburello.

L’evento vedrà inoltre la partecipazione degli artisti Edoardo Dispenza e Ciro Li Vigni e un’esposizione in omaggio a Giorgio Ravazzolo.

L’ingresso è libero.