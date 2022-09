Godiasco Salice Terme, bando sanificatori, Dual Trend: "Siamo a disposizione delle attività"

GODIASCO SALICE TERME, 23 APRILE 2021 - Un bando per la sanificazione e per i sanificatori è stato indetto dal Comune di Godiasco Salice Terme (Pavia) e a beneficiarne potranno essere le attività con locali fino a 150 mq e, a prescindere dalle dimensioni, tutti gli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande. Il bando prevede il supporto economico sia per le spese sostenute dall'inizio del 2021, che per quelle che si sosterranno fino al 31 Giugno 2021, data ultima per presentare la domanda di contributo economico.

Bonus Sanificatori Aria

Il bonus per la sanificazione è stato approvato dall'amministrazione Comunale di Godiasco Salice Terme, in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 52 del 26.03.2021. L'importante contributo servirà a sostenere le attività locali che si sono fatte carico di spese di sanificazione e per l'acquisto di sanificatori d'aria e superfici, per il contrasto del Covid-19, facendo così la loro parte nell'adeguare i propri locali per il bene comune.

La Dual Trend Srl, azienda italiana produttrice di apparecchiature medicali e sanificatori dal 2006, fa sapere: "Siamo pronti a proporre offerte vantaggiose alle attività di Godiasco Salice Terme, affinché tutti possano dotarsi di sanificatori d'aria professionali e di alta qualità, oppure di generatori di ozono a costi accessibili". L' Ufficio Stampa dell'azienda comunica inoltre: "Appena abbiamo saputo del bonus sanificazione di Salice Terme, abbiamo deciso di fare anche noi la nostra parte, dedicando offerte speciali agli esercizi commerciali e pubblici della zona. Questo perché, quando le pubbliche amministrazioni lanciano segnali così importanti, erogando contributi alle attività che si dotano di sanificatori, significa che la sensibilità sul tema è alta e che è stata compresa la necessità di adeguarsi a nuove pratiche di igiene. Vogliamo incoraggiare queste iniziative e proporre il Made in Italy come soluzione competitiva".

Infine, l'azienda specifica: "Di nostra iniziativa, senza alcuna convenzione, senza alcun pre-requisito necessario, ci mettiamo a completa disposizione delle attività di Godiasco Salice Terme, ma siamo disponibili a proporre condizioni vantaggiose anche alle altre realtà che usufruiranno di fondi pubblici. Per saperne di più è possibile contattarci direttamente, tramite i contatti presenti sul nostro sito web".

Ufficio Stampa Dual Trend Srl