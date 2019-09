Governo: Magorno, Calabria esclusa, farò pesare voto in Senato

CATANZARO, 14 SETTEMBRE - "Il Pd ha trattato la Calabria come una regione di serie B escludendola dal governo, ha emarginato la nostra terra come mai successo prima. È una cosa grave a cui bisogna reagire in modo forte: per questo farò pesare il mio voto in Senato, dedicherò tutto il mio impegno affinché i calabresi non siano dimenticati. Bisogna investire partendo dal lavoro e dalla sicurezza". Lo scrive sulla sua pagina Facebook il Senatore Pd, Ernesto Magorno.