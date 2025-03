Governo Meloni tra i più longevi della Repubblica: superati 2 anni e mezzo di mandato (Video)

Il Governo Meloni entra tra i cinque più duraturi della Repubblica Italiana: un primato storico per la stabilità politica





ROMA – 27 marzo 2025 – Con 127 settimane di mandato, il Governo guidato da Giorgia Meloni conquista oggi un posto nella storia della Repubblica Italiana, entrando ufficialmente nella classifica dei cinque governi più longevi in oltre 79 anni di storia repubblicana.





Un traguardo significativo, soprattutto in un Paese che ha visto 68 governi alternarsi dal 1946 a oggi, con una media di un nuovo esecutivo ogni 13 mesi. L’attuale governo, invece, ha già superato la soglia dei due anni e mezzo alla guida del Paese, mantenendo non solo la coesione interna della maggioranza, ma anche il consenso della maggioranza dei cittadini – un doppio fattore tutt’altro che scontato nel panorama politico italiano.





“In circa 127 settimane abbiamo risalito ben 63 posizioni in questa speciale classifica. È un risultato che voglio condividere con i cittadini, perché è grazie al loro sostegno che siamo riusciti a raggiungerlo”, ha dichiarato la premier Meloni in un videomessaggio da Palazzo Chigi.





Una riflessione sulla stabilità politica in Italia





Nel suo discorso, la presidente del Consiglio ha sottolineato l’importanza della stabilità istituzionale per costruire una visione di lungo periodo, assicurare autorevolezza internazionale e garantire un governo in grado di attuare strategie concrete piuttosto che limitarsi a misure di consenso immediato.





“La stabilità è fondamentale. Troppi governi in passato non hanno avuto il tempo necessario per concretizzare una strategia. Questo ha avuto un costo per l’Italia.”





A fare da sfondo alla riflessione della premier, la Sala dei Presidenti a Palazzo Chigi, dove sono raccolti i ritratti di tutti i capi di governo della Repubblica. Solo una manciata di loro è riuscita a rimanere in carica per più di due anni; nessuno è arrivato a concludere una legislatura con lo stesso esecutivo.





Il premierato come chiave per il futuro





La leader di Fratelli d’Italia ha inoltre ribadito la centralità della riforma del premierato, attualmente in discussione in Parlamento. Secondo Meloni, si tratta di una riforma che non serve all’attuale governo, ma a quelli futuri, per rendere l’Italia più solida e governabile.





“Il premierato restituisce ai cittadini il potere di scegliere da chi vogliono essere governati e garantisce che chi viene eletto abbia il tempo per portare avanti il proprio mandato. È un passo avanti per la democrazia.”





Un messaggio agli italiani: “Serietà e determinazione”





Il messaggio si chiude con un ringraziamento ai cittadini e una promessa: andare avanti con serietà, determinazione e responsabilità.





“È quello che gli italiani ci chiedono. Ma è soprattutto quello che gli italiani meritano.”





Perché questo traguardo conta





In un’epoca politica segnata da instabilità e governi tecnici, il posizionamento del Governo Meloni tra i più duraturi segna un cambio di passo importante. Per alcuni è la dimostrazione che la destra al governo può garantire continuità; per altri, è un’opportunità per riflettere sulla necessità di riforme istituzionali profonde.





In ogni caso, oggi la storia della Repubblica italiana si arricchisce di un nuovo capitolo, che ha come protagonisti la stabilità, il consenso popolare e una leadership politica determinata a lasciare il segno.