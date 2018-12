Governo, Nuova nomina alla salute. Matteo Salvini da Conte per la manovra

ROMA, 7 DICEMBRE - Al termine della cerimonia d'insediamento del nuovo Sottosegretario alla Salute Luca Coletto, in quota Lega e già Assessore alla programmazione socio-sanitaria della Regione Veneto da 8 anni, il vicepremier e Ministro dell'Interno Matteo Salvini ha incontrato il premier Giuseppe Conte. Insieme al Ministro Salvini, era presente il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti.



"Buon lavoro a Luca Coletto, nuovo sottosegretario alla salute, responsabile nazionale per la Lega e da 8 anni assessore alla Sanità in regione Veneto. Una persona competente e con grandi qualità umane. Per me è stata una gioia e un onore condividere con lui questa mattina il momento del suo giuramento". Lo ha dichiarato il vicepremier e leader del Carroccio, Matteo Salvini, con una nota.

Da indiscrezioni, un breve aggiornamento sulla manovra all'esame del Parlamento, l'oggetto dell'incontro.

Da indiscrezioni, un breve aggiornamento sulla manovra all'esame del Parlamento, l'oggetto dell'incontro.

Cristian D'Aiello

Fonte foto: Fanpage