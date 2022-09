Governo: oggi test in senato, Renzi esclude Conte-Ter. scontro Salvini-Sardine oggi a Napoli

ROMA, 18 FEB - Governo oggi alla prova del Senato sulle intercettazioni. Renzi intanto avverte: "Non vedo i numeri per un Conte-ter, né per andare a elezioni". La sfida tra Salvini e le Sardine si sposta oggi a Napoli. "Parlerò di lavoro e sicurezza", afferma il leader della Lega. "Non avrà i voti del Sud chi ci ha insultato per anni", affermano le sardine partenopee.

Secondo la ministra renziana “il Pd si sta consegnando a un populismo che francamente non credo farà bene a questo Paese. Questo è un governo dove il Pd si è molto appiattito sulle posizioni del M5S. Io ricordo che con Franceschini e con tanti ministri Pd di questo governo facevamo parte dello stesso gruppo e abbiamo contrastato insieme sia la questione della giustizia, sia il reddito di cittadinanza sia il provvedimento su quota 100.



Se abbiamo fatto queste battaglie quando eravamo all’opposizione, adesso cosa è cambiato?”. La risposta arriva del titolare del ministero per il Mezzogiornom, che a proposito di riforma della giustizia ha detto: “Il Partito democratico in questa vicenda ha provato a fare tutto il suo determinando un significativo cambiamento, noi ci siamo trovati una riforma ereditata dal governo giallo-verde e quando siamo arrivati al governo ci siamo posti il problema di come cambiarla. Siamo riusciti a ottenere un compromesso con il Presidente del Consiglio, il cosiddetto Lodo Conte, che cambia significativamente la riforma varata precedentemente. Se poi c’è una forza della maggiorana che invece di volerla cambiare dice limitiamoci a rinviare e nel frattempo quella riforma resta com’è…”.