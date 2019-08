Governo: M5S e PD ancora distanti, stamattina nuovo vertice nodi conte e programma

ROMA 27 AGOSTO - Non sono bastate 4 ore di vertice ieri sera a Palazzo Grazioli per raggiungere un accordo di governo tra M5s e Pd, che torneranno a incontrarsi stamattina. I dem parlano di "strada in salita sul programma", mentre i pentastellati tengono il punto su Conte e avvertono: la pazienza ha un limite. Oggi pomeriggio al via il secondo giro di consultazioni di Mattarella, con M5s che salirà per ultimo al Colle domani sera.