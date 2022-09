Scerbo: Graduatoria regionale Animazione beni culturali: si valuti l’ampliamento dei beneficiari

“Sarebbe importante per rimettere in moto la filiera del mondo culturale”: la dichiarazione del Sindaco di Marcellinara Vittorio Scerbo e componente del Comitato Direttivo Anci Calabria

“La notizia della pubblicazione da parte della Regione della graduatoria provvisoria delle istanze finanziabili per la misura relativa alla rivitalizzazione dei luoghi della cultura è una buona notizia. In un anno difficile, che ha fatto sentire tutto il suo peso agli operatori del settore, sarebbe importante rimettere in moto concretamente la filiera del mondo culturale, teatrale e dello spettacolo, ecco perché la Regione Calabria valuti l’ampliamento dei beneficiari con l’assegnazione di ulteriori fondi”: è questa la proposta lanciata dal Sindaco di Marcellinara Vittorio Scerbo, componente del Comitato Direttivo di Anci Calabria.

“A fronte di 94 domande in graduatoria e quindi ammissibili a finanziamento – ha proseguito il Sindaco Vittorio Scerbo - solo 27 sono state ammesse a finanziamento mentre 67 rimangono disattese per carenza di risorse finanziarie. Per mostrare vicinanza concreta, dando anche respiro ai soggetti che operano nel settore, il Presidente ff Spirlì, che detiene la delega alla Cultura, agisca affinché possano essere destinate ulteriori risorse aggiuntive”.

“E’ delle scorse ore – ha concluso il Sindaco Vittorio Scerbo – l’appello del Ministro della Cultura Dario Franceschini, pronunciato in occasione delle celebrazioni per i 160 anni dall’Unità d’Italia, affinché la cultura diventi il motore della ripartenza, dopo l’emergenza pandemica, per il fondamentale ruolo che svolge nella rinascita di un territorio, di una Regione, di una Nazione. Bisogna, per questo, lavorare per uno sforzo corale unanime. Ci auguriamo, per questo, che la Regione Calabria faccia la sua parte attivamente”.