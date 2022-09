Grande successo per la mostra di michele affidato all'odissea museum. Esposta la collezione “Percorsi di una storia preziosa -l’Evoluzione del gioiello dall’antica Magna Grecia ai nostri giorni”

Ha riscosso un grande successo di pubblico e critica la collezione di pezzi unici “Percorsi di una storia preziosa - l’Evoluzione del gioiello dall’antica Magna Grecia ai nostri giorni”, che il maestro Michele Affidato ha presentato anche in occasione dell'inaugurazione dell'Odissea Museum di Tropea. Il nuovo museo prende vita nel monumentale complesso di Santa Chiara, diretto da Sergio Basile, ed è stato inaugurato lo scorso 17 luglio con la mostra “Odissea: un viaggio di Omero tra Calabria e Sicilia”, definita “una delle proposte di maggiore interesse selezionate dal Comitato per la redazione del dossier per la prestigiosa candidatura di Tropea quale Capitale italiana della cultura 2022”.

Un'area è stata dedicata alla collezione dei preziosi del maestro Affidato, che attraverso le sue opere presenta quello che definisce “un racconto che si snoda tra passato e presente, tra arte e archeologia, tra tradizione e modernità e che contribuisce alla promozione e alla valorizzazione del territorio”. La collezione, rimasta in mostra fino allo scorso fine settimana, in passato è già stata protagonista presso il Museo Archeologico Nazionale di Crotone, nello spazio espositivo “Dal Sapere al Fare” della Regione Calabria all’Expo di Milano, al Castello Acaya di Lecce ed a tanti altri eventi. Attraverso questi gioielli il Maestro offre una personale interpretazione dell’evoluzione del gioiello dalla Magna Grecia ai giorni nostri. Della collezione fanno parte il collier con pendente ispirato alla tradizione delle donne più belle delle antichità cosi come rappresentate dal pittore Zeusi, il collier pettorale da cerimoniale, realizzato in stile bizantino composto da centinaia di elementi sul quale sono state infilate micro perline scaramazze ed incastonati pietre di rubino e smeraldi, la scultura di Pitagora ispirata al dipinto di Raffaello Sanzio, la Colonna di Capocolonna, la scultura del Kouros di Reggio Calabria e altre opere uniche.

Durante l'inaugurazione della mostra il sindaco di Tropea, Giovanni Macrì, ha annunciato che il maestro orafo Michele Affidato è ambasciatore d’onore del comitato per la candidatura “Tropea Capitale della Cultura 2022”, un grande riconoscimento per il maestro che ha accettato con molto piacere questa investitura. La mostra “Percorsi di una storia preziosa - l’Evoluzione del gioiello dall’antica Magna Grecia ai nostri giorni” sarà presto visibile in altri importanti luoghi culturali italiani e continuerà ad essere, così come è già stato in passato, motivo di studio per le scuole.