Grande successo per Rimini in Musica. I dettagli

Straordinario successo per Rimini in Musica (RiM), la rassegna sostenuta dalla Regione Emilia-Romagna e dal Comune di Rimini ricca d’incontri, workshop, concerti, festival, presentazioni e proiezioni, che si è tenuta dal 30 agosto al 2 settembre a Rimini con grandi ospiti del mondo della musica, del cinema e professionisti del settore dell’intrattenimento con un totale di 26 incontri.

L’Arena Francesca da Rimini ha registrato sold out nel corso delle quattro giornate con oltre 4000 presenze. L’Arena, sotto la conduzione di ANNA FALCHI nelle serate di apertura del 30 agosto e chiusura del 2 settembre, è stata il palco di prestigiosi nomi della musica italiana come BEPPE CARLETTI, TIROMACINO, ANDREA MINGARDI, STEFANO DI BATTISTA, ANGELO BRANDUARDI e KELLY JOYCE.

L’Arena Francesca da Rimini, inoltre, ha visto l’esibizione di molti artisti del mondo giovanile quali CRICCA, LUIGI STRANGIS, LE DISTANZE, MAGENTA 9, GIANTHEO, EDSON, PERIPEZIE, RUGGERO RICCI, LYRA, XU, MONIKA’, LE DOMINO, STEFANO CAMUFFO e gli artisti del società 8NERO: GIONNY SCANDAL, AXOS, EMMY, ELISA GOLD, LUCKY LUCIANA, XLENDI, SMOOKID, MALO, YOUNG URBY e SEENABOY. L’intera Arena, ricolma di gente seduta e in piedi, ha ascoltato i dialoghi e i grandi successi di questi artisti lasciandosi trasportare dalle loro interpretazioni.

Giovedì 31 agosto la conduzione è stata affidata a PATRIZIA DEITOS, che ha omaggiato il pubblico con una sua esibizione canora.

Sabato 2 settembre presso l’Arena Francesca da Rimini, nel corso della serata finale condotta da ANNA FALCHI e dopo l’incontro con SIMONE BORRELLI e l’approfondimento sul suo “Eddy”, il Film Videoclip premiato a livello internazionale per le tematiche sociali affrontate, la giuria composta da Nico Lopez Bruchi, Simone Borrelli, Antonio Maria Magro e presieduta dal regista, musicista e scrittore PUPI AVATI, che ha intrattenuto i pubblico con alcuni suoi aneddoti, ha decretato i premi FILM VIDEOCLIP AWARD ITALIA. La giuria ha assegnato al video del brano THE WORLD'S END dei PLANET FUNK (con la regia di Guido Pappadà e la virtual production a cura di BBros film S.r.l.) il riconoscimento come il miglior Videoclip musicale dell’anno.

Inoltre, Simone Peluso è stato premiato come MIGLIOR REGISTA per il brano UN BRICIOLO D'ALLEGRIA di BLANCO e MINA (produzione a cura di Illmatic Film Group) e il videoclip INTRO LA DIVINA COMMEDIA di TEDUA si è aggiudicato il PREMIO MIGLIOR SOGGETTO (regia di Simone Mariano e produzione a cura di BOROTALCO TV).

FIO ZANOTTI, CELSO VALLI, MIMMO PAGANELLI (insieme a PATRIZIA CIRULLI) e ANGELO VALSIGLIO nel corso dei loro incontri, presso il Teatro Degli Atti, hanno condiviso numerosi racconti, portando importanti testimonianze sull’evoluzione delle loro carriere fino ad oggi.

Non sono mancati anche ospiti internazionali come il produttore STEVE LYON. Hanno riscontrato grande interesse anche l’incontro con la vocal coach DANILA SATRAGNO ed altri professionisti della musica come il DJ MAX MONTI, il chitarrista CRISTIAN BAGNOLI e il batterista PAOLO VALLI, nonché gli approfondimenti legati al mondo dei diritti e delle associazioni di categoria nel settore musicale a cura di NUOVO IMAIE, ANDREA FRESU, CLAUDIO CARBONI, GIORDANO SANGIORGI (MEI) e ALESSANDRO ANGRISANO.

Di rilievo sono stante anche le lezioni relative alla distribuzione delle opere musicali all’estero con la società SIEBENPUNKT, al funzionamento delle biglietterie nell’epoca di Internet con VIVATICKET, alla gestione di un’etichetta discografica con GIANCARLO PRANDELLI e al legame tra musica e radio con CLARISSA MARTINELLI (RADIO BRUNO) e MARTINA NASONI (RDS).

Hanno avuto successo anche gli incontri per approfondire il rapporto tra la musica ed altre forme artistiche con ALLE TATTOO, DIEGO CUSANO, MATTEO CIVASCHI, WILLY VECCHIATTINI e MONICA PANNACCI.

Alcuni incontri hanno riscontrato maggiore gradimento dal pubblico grazie ai relatori presenti o per l'interesse per gli argomenti trattati.

Nel corso delle quattro giornate della Rassegna presso il Teatro degli Atti sono stati proiettati i FILM VIDEOCLIP in gara e l’opera musicale “LA LAUDA DI FRANCESCO” di Angelo Branduardi.

Il 30 e 31 agosto presso la Corte degli Agostiniani si sono svolti i casting del FESTIVAL UNA VOCE PER L’EUROPA, del GRAN GALÀ DEI FESTIVAL e del FESTIVAL BABY VOICE, con l’esibizione di 96 artisti selezionati dalle 923 candidature giunte. Durante queste serate si sono esibiti i giovani artisti KEVIN, EST TEAM e VALENTINA CARATI.

Nel corso della serata del 1 settembre Pitasi Stefano ha vinto il Festival Una Voce per Europa, Beatrice Zoco la categoria canto del Gran Gala dei Festival, Chiara Marcelletti la categoria ballo del Gran Gala dei Festival e Marisa Vergata è stata la prima classificata del Festival Baby Voice.

La giuria delle finali era composta da Mimmo Paganelli, Marco Tagliavini, Christine Grimandi, Romano Bais, Annamaria e Gianfranco Arcangeli, Fernando Gonzales e Paolo Clementi, mentre quella delle selezioni ha visto la presenza anche di Annalisa Lotti, Nabuk e Fiorella Bortolaso.

Le serate sono state condotte dal presentatore televisivo MIRCO REALDINI e dalla showgirl ILENIA DE SENA.

L’1 settembre il locale GraDella di Rimini ha ospitato, in collaborazione con la Rassegna, il duo musicale ALIMI.

Inoltre, Matteo Camellini ha ricevuto una borsa di studio del valore di €1.000 da UNEMIA (Unione Nazionale Editori) e Beatrice Zoco la borsa di studio offerta da ACEP (Autori Compositori Editori Produttori) dal valore di €500.

All’interno del programma di iniziative di Rimini in Musica era presente anche una mostra dedicata all’ORCHESTRA CASADEI, l'orchestra da ballo più famosa e longeva d'Italia fondata nel 1928 da SECONDO CASADEI.

Attraverso un percorso di fotografie e descrizioni i visitatori hanno potuto rivivere la storia dell’autore di oltre mille brani di musica da ballo, fra cui “Romagna mia”, entrati nel cuore di generazioni di persone e della nascita e crescita dell’omonima ORCHESTRA CASADEI.

«Siamo felici di essere parte, con una piccola ma significativa mostra, di “Rimini in Musica” – ha dichiarato Riccarda Casadei – Questa importante rassegna che si svolge nella nostra amata Rimini, alla quale mio padre ha affettuosamente dedicato negli anni '60, insieme a mio cugino Raoul, la canzone “Ritorna a Rimini”».

Tutti gli appuntamenti erano a ingresso gratuito. La rassegna ha invitato il pubblico a donare sul conto corrente ufficiale della Regione Emilia-Romagna a sostegno delle popolazioni colpite dall’alluvione.

Radio Bruno, Radio Lattemiele, Radio Gamma, Radio Sabbia, Radio Birikina e Radio Italia anni ‘60 sono state radio partner di Rimini in Musica.

RiM è stato patrocinato dal Comune di Rimini, dalla Provincia di Rimini e dalla Regione Emilia – Romagna e organizzato da Nove Eventi in collaborazione con Lungomare S.r.l, Astralmusic e Media Evolution. Si ringraziano Nuovo Imaie, Unemia, Acep, Vivaticket, Undercover, Titan Sound & Light, Gallelìa, Controlroom.

Per maggiori informazioni scrivere a: [email protected].