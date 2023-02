Gratta e Vinci: i nuovi biglietti lanciati nel 2023

Gli appassionati lo sanno ormai molto bene: il mondo del Gratta e Vinci continua a rinnovarsi ed accogliere delle novità. Parliamo di biglietti del tutto inediti, sia nella versione cartacea e dunque tradizionale che in quella online, che presentano talvolta dinamiche di gioco completamente differenti rispetto a quelle classiche e che suscitano spesso molta curiosità.

Quali sono però le ultimissime novità in fatto di Gratta e Vinci? Anche se il 2023 è iniziato da poco, sono già diverse le lotterie istantanee ad essere state lanciate. A mero titolo di esempio, diamo un’occhiata ai primi due giochi lanciati sul mercato: Oro 24 Carati (cartaceo) e Numerissimi (online). Questi si vanno ad aggiungere agli ultimi giochi del 2022, che in molti ancora non hanno avuto modo di provare. Vediamo però più da vicino quali sono le novità nel mondo dei Gratta e Vinci.

Gratta e Vinci: le novità del 2023

Come abbiamo accennato, tra le novità del 2023 troviamo un Gratta e Vinci cartaceo e una replica di un popolare biglietto disponibile ora anche nella versione online. Vediamo brevemente come funzionano, ma per saperne di più è sempre possibile consultare il canale Youtube con i video sui Gratta e Vinci più recenti.

# Oro 24 Carati: il nuovo Gratta e Vinci cartaceo

Per quanto riguarda i Gratta e Vinci cartacei, la novità del 2023 è proprio questa: Oro 24 Carati. Si tratta di un biglietto dal costo di 10€ che offre un premio massimo di ben 2.000.000€ e che permette di partecipare a 3 giochi differenti. Quello principale si basa sulle classiche corrispondenze tra i NUMERI VINCENTI e quelli che si celano al di sotto dei simboli (in questo caso i lingotti) con l’aggiunta di moltiplicatori che permettono di vincere premi più ricchi. Il secondo gioco offre la possibilità di ottenere 100€ di premio qualora si trovasse il simbolo bonus ed il terzo gioco prevede la medesima dinamica.

# Numerissimi: il primo Gratta e Vinci online del 2023

In contemporanea al lancio del biglietto cartaceo Oro 24 Carati, il 4 gennaio 2023 è uscito anche il Gratta e Vinci online Numerissimi. A dire il vero, non si tratta di una novità vera e propria perché questo è un gioco che esiste già da tempo nella versione cartacea. Nel 2023 è arrivata però anche quella online, la cui dinamica di gioco risulta identica. Il costo della giocata è di 5€ e su Youtube è possibile trovare tutte le regole: qui il link al canale Gratta e Vinci ufficiale.

Gratta e Vinci: le ultime novità del 2022

Per quanto riguarda invece le novità dello scorso anno, uno degli ultimi biglietti messi in commercio è stato Fai 13 ed è uscito ufficialmente il 1 settembre 2022. Questo Gratta e Vinci è molto apprezzato dagli appassionati per via della dinamica di gioco piuttosto semplice ed intuitiva. Il biglietto ha un costo di 5€, offre un premio massimo di 500.000€ ed è strutturato in giocate verticali. Se si è così fortunati da trovare il numero 13 però si vincono tutti i premi in palio. Si tratta dunque di un Gratta e Vinci molto interessante.