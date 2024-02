Grave incidente (Aggiornamento) sulla SS280 a Catanzaro: due feriti e chiusura della strada in direzione Lamezia Terme

Squadra dei vigili del fuoco del Comando di Catanzaro sede centrale è impegnata dalle ore 17.30 circa sulla SS280 direzione Lamezia Terme tra gli svincoli per Sarrottino e Settingiano.

Tre i mezzi coinvolti una autovettura Ford, un'autocisterna adibita al trasporto di Gpl ed una vettura Audi A1. Quest'ultima a seguito dell'impatto si ribaltava sulla sede stradale. Due i feriti che venivano affidati al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso nelle ambulanze giunte sul posto. Intervento dei vigili del fuoco è valso alla messa in sicurezza del sito e dei mezzi. Chiuso al transito la SS280 direzione Lamezia, nel tratto interessato dal sinistro con uscita obbligatoria allo svincolo per Caraffa.

Sul posto polizia stradale per gli adempimenti di competenza e personale Anas per il ripristino delle normali condizioni di sicurezza della sede stradale.

In aggiornamento

Carreggiata è stata riaperta