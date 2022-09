Calabria. Green pass: dipendenti Asp, medico, 3 infermieri e 2 oss sospesi senza certificato. I dettagli

Green pass: Cosenza, sospesi dipendenti Asp senza certificatoMedico, 3 infermieri e 2 oss. Azienda ospedaliera chiederà tampone

COSENZA, 15 OTT - Atto di sospensione per un medico, tre infermieri e due operatori socio sanitari dell'Azienda sanitaria provinciale di Cosenza che non sono in possesso del green pass. La direzione generale dell'Asp, dopo la firma del provvedimento, fa sapere che sono state attivate tutte le procedure e inviate le comunicazioni a tutti i dipendenti non vaccinati con cui si invitano i destinatari a spiegare il motivo della mancata vaccinazione.



L'Azienda sanitaria, è stato precisato, proseguirà i controlli su tutto il personale, anche amministrativo. Altri sanitari, dipendenti però dell'Azienda ospedaliera di Cosenza pur essendo privi del green pass perché non vaccinati non sono stati sospesi e potranno accedere al loro posto di lavoro previa effettuazione del tampone.