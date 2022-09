Green Pass:Gelmini,verso obbligo lavoratori pubblico-privato. Pronti ad accelerare, governo ha preso strada chiara

ROMA, 15 SET - "Si va verso l'obbligo del certificato verde non solo per i lavoratori del pubblico impiego ma anche per quelli del settore privato".

Lo dice il ministro per gli Affari Regionali Mariastella Gelmini a Radio Rai sottolineando che "solo immunizzando la stragrande maggioranza della popolazione possiamo contenere i contagi". Il governo, aggiunge, "è pronto ad accelerare sul green pass, abbiamo intrapreso una strada chiara, il Consiglio dei ministri di domani sarà sicuramente un momento importante".