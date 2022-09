Gruppo AZ. Coop e Ipercoop, Domenica 22 e 29, puntivendita chiusi #AndraTuttoBene #IoRestoaCasa

CATANZARO 17 MAR : Al fine di preservare la salute dei lavoratori e delle loro famiglie, il Gruppo AZ S.p.A. ha deliberato la chiusura di tutti i punti vendita Coop e Ipercoop della Calabria (affiliati compresi) domenica 22 e 29 marzo.



Cogliamo l'occasione per ringraziare tutti i lavoratori che, in questi giorni, non si sono risparmiati per aiutarci a mettere in atto tutte le disposizioni affinché i nostri consumatori potessero accedere ai punti vendita in totale sicurezza. Una Collaborazione responsabile per la prevenzione del Coronavirus. #AndraTuttoBene Catanzaro lì 17.03.2020 Fonte: Ufficio stampa Master Coop Alleanza 3.0