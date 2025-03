Gualtieri (CISL Magna Grecia): Bene risorse per l’ammodernamento della SS106, ma si intervenga anche sul tratto Copanello-Guardavalle

La notizia dell’investimento di quasi 4 miliardi di euro per l’ammodernamento della Strada Statale 106 "Jonica", inclusa la tratta tra Catanzaro e Crotone, rappresenta un passo importante per il miglioramento della viabilità nella nostra regione.



La CISL Magna Grecia accoglie positivamente questo intervento, nella speranza che i lavori possano partire in tempi brevi e senza ulteriori ritardi.

«Sosteniamo da sempre la realizzazione di nuove infrastrutture nel nostro territorio, perché una rete viaria moderna e sicura è indispensabile per garantire il diritto alla mobilità e promuovere lo sviluppo economico, sociale e sostenibile», afferma Daniele Gualtieri, Segretario Generale della CISL Magna Grecia.





La CISL Magna Grecia sottolinea l’importanza di queste opere non solo in termini di sicurezza stradale, ma anche per le ricadute occupazionali e lo sviluppo dell’area.



"Le infrastrutture rappresentano un volano fondamentale per la crescita del nostro territorio, sia dal punto di vista occupazionale che per il rilancio della nostra economia", prosegue Gualtieri.

Tuttavia, la CISL Magna Grecia evidenzia la necessità di intervenire anche sul tratto Copanello-Guardavalle, attualmente caratterizzato da numerose criticità.



"Si tratta di un’arteria che attraversa centri urbani con diversi incroci a raso, rendendola pericolosa per la viabilità. Purtroppo, si registrano ancora troppi incidenti, anche mortali", avverte Gualtieri, che spiega come un intervento su questo tratto non solo migliorerebbe la sicurezza stradale, ma rafforzerebbe i collegamenti con le principali infrastrutture di trasporto del territorio.



“Il completamento di questa tratta permetterebbe di collegare in sicurezza le rinomate località turistiche della ‘Costa degli Aranci’ con snodi ferroviari, autostradali e aeroportuali, offrendo un ulteriore impulso allo sviluppo turistico ed economico della zona. È fondamentale che il progetto del tratto Copanello-Guardavalle venga definito e finanziato senza ulteriori rinvii, affinché si possa procedere rapidamente all’avvio delle attività necessarie", conclude Gualtieri.