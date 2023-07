Guarda medica - Nota del Sindaco di Polia Luca Alessandro

POLIA (VV) 03 MAG. - Dopo la conferenza dei Sindaci odierna, sono lieto di confermare che la postazione di continuità assistenziale (guardia medica) del nostro paese resterà aperta, così come le altre 39 sedi della provincia vibonese. Nell'incontro tenutosi, in cui erano presenti i Sindaci e il Commissario straordinario Dott. Giuseppe Giuliano, si è convenuto che tutte le postazioni dovranno continuare a svolgere la loro fondamentale funzione sanitaria sul territorio. Il mio intervento è stato chiaro e netto a riguardo: “le postazioni di guardia medica devono rimanere aperte su tutto il territorio provinciale, poiché non è ammissibile che si faccia politica ed economia sulla salute dei cittadini, né che questi ultimi possano essere ridotti a meri numeri”.

Le soluzioni proposte sono state: il completamento orario per le guardie mediche in servizio, in caso di necessità una turnazione equa tra le postazioni di continuità assistenziale attigue, una più ampia discussione con i medici e l'ordine affinché vi sia sempre maggiore disponibilità (anche dei medici di base) a coprire ore di servizio nelle guardie mediche, la disponibilità dei frequentanti della scuola di specializzazione di Catanzaro a svolgere servizio nelle nostre guardie mediche (su quest'ultima, il commissario straordinario ha confermato che a breve uscirà un bando).

Il dato emerso è, quindi, che anche se la carenza dei medici è un problema rilevante che ha fatto scaturire la delibera del Commissario straordinario n. 739/CS del 24/04/23 (poi ritirata in meno di 24 ore grazie alla prontezza dell'intervento e dell'opposizione di tutti i Sindaci a difesa del diritto alla salute dei propri cittadini) le postazioni di continuità assistenziale verranno preservate nella loro interezza.

Luca Alessandro (Sindaco di Polia)