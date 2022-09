Guerra dell’acqua: Marcellinara chiede a SORICAL dati e punti di prelievo sulla condotta. Pronto esposto per interruzione di pubblico servizio

MARCELLINARA 09 AGO - Il Sindaco Vittorio Scerbo: “Se di crisi idrica si tratta, allora che sia uguale per tutti”.

“Da oltre dieci giorni viviamo una situazione di grave carenza idrica che sta mettendo a dura prova cittadini ed attività produttive”: è questo il grido d’allarme che il Sindaco di Marcellinara Vittorio Scerbo ha lanciato, in queste ore, visto il perdurare del disagio per tutta la cittadinanza del Centro dell’Istmo, senza risposte chiare e documentate su disservizi da parte di SORICAL.

“Proprio per questo motivo – ha proseguito il Sindaco Vittorio Scerbo- abbiamo richiesto i dati relativi allo schema di distribuzione condotta Sansinato-Marcellinara e alle relative diramazioni, i dati relativi alla portata in entrata, negli ultimi 15 giorni, nella suddetta condotta e quelli inerenti le portate in distribuzione dei Comuni serviti dalla condotta Sansinato-Marcellinara, differenziati per serbatoi”.

“È stato intimato a SORICAL – ha evidenziato il Sindaco di Marcellinara - di spiegare se il mancato approvvigionamento dipende da problemi tecnici, non segnalati, prelevamenti sulla condotta di adduzione a danno di Marcellinara, possibili, riduzioni di portata non giustificati ma evidenti”.

“Vogliamo comprendere le motivazioni del mancato approvvigionamento dei serbatoi di questo Comune che ha arrecato e continua ad arrecare disagi enormi a cittadini ed attività produttive della zona industriale di Loc. Serramonda, da oltre 10 giorni, al fine di verificare l’equa distribuzione del prezioso liquido e l’erogazione del quantitativo previsto da contratto. Se di crisi idrica si tratta, allora che sia uguale per tutti”.

“Qualora non venissero forniti con immediatezza tali dati – ha concluso il Sindaco Vittorio Scerbo- si procederà con un esposto per interruzione di pubblico servizio alle Autorità competenti”.