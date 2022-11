Guerra. Kiev non transige: "Senza la liberazione della Crimea pace impossibile". Zelensky: "Attacchi russi a Kherson ogni ora". Danneggiato ospedale a Zaporizhzhia. Il Presidente ucraino: "Questa è la vendetta di chi ha perso"

Zelensky al Ft: "non c'è soluzione senza la liberazione della Crimea"

"Dobbiamo restituire tutte le terre, perché credo che il campo di battaglia sia la via da seguire quando non c'è diplomazia". Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in una intervista al Financial Times."Capisco che tutti siano confusi dalla situazione e da ciò che accadrà alla Crimea - ha aggiunto Zelensky nel colloquio con il quotidiano britannico - se qualcuno è pronto a offrirci una soluzione per la de-occupazione della Crimea con mezzi non militari, non potrò che essere favorevole"Il presidente ucranio ha concluso spiegando che se la soluzione non prevede la liberazione della Crimea allora è solo "una perdita di tempo".

Usa: Senatori chiedono invio a Kiev di droni 'Gray Eagle'

Un gruppo bipartisan di senatori sta spingendo l'amministrazione Biden a trasferire in Ucraina i droni "Gray Eagle" in grado di portare missili Hellfire. Sedici senatori Repubblicani e Democratici, molti dei quali fanno parte della commissione Servizi armati, hanno inviato una lettera al segretario alla Difesa Lloyd Austin in cui criticano il Pentagono per non aver ancora autorizzato la consegna dei 'super droni' a Kiev."Questo particolare sistema - scrivono - accrescerà le possibilità ucraine nel

breve periodo e merita di essere riconsiderato". Il gruppo dei firmatari è guidato dal repubblicano Joni Ernst, rappresentante dell'Iowa, e il democratico centrista Joe Manchin, della West Virginia.

Corrente elettrica a Kiev ridotta a 2-3 ore al giorno

L'elettricità per i residenti di Kiev sarà ridotta a 2-3 ore al giorno fino al completo ripristino dell'energia elettrica nella città. Lo riporta Kyiv Independent citando la società energetica privata ucraina Dtek. La stessa società ha reso noto che l'elettricità è stata ripristinata per circa il 30% dei residenti di Kiev.

Kiev: missili su Zaporizhzhia danneggiato l'ospedale

Attacco missilistico russo nella tarda serata su Zaporizhzhia. Lo rende noto l'amministratore regionale ucraino Oleksandr Starukh su telegram. "Questa volta i razzi hanno colpito vicino all'ospedale. Le persone non sono rimaste ferite ma lo stesso non si può dire dell'edificio dove dozzine di finestre sono state distrutte", ha spiegato.

E' salito a 7 morti e 21 feriti il bilancio dei raid russi su Kherson

E' salito a 7 morti e 21 feriti il bilancio dei raid russi su Kherson. Lo ha detto Yaroslav Yanushevich, capo dell'amministrazione militare regionale."Oggi è un'altra pagina terribile nella storia della nostra città. Memoria eterna a coloro che sono morti per mano degli invasori russi. Sincere condoglianze ai parenti", ha scritto su telegram.

Zelensky: Attacchi russi a Kherson ogni ora, è vendetta di chi ha perso

"Quasi ogni ora ricevo notizie di attacchi da parte degli occupanti a Kherson e in altre comunità. Questo terrore è iniziato immediatamente dopo che l'esercito russo è stato costretto a fuggire dalla regione di Kherson. Questa è la vendetta di chi ha perso". Così nel suo consueto video serale, il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, a proposito della situazione nel suo Paese. "Non sanno combattere. L'unica cosa che possono ancora fare è terrorizzare - prosegue - Terrorismo energetico, dell'artiglieria, o missilistico: a questo la Russia si è ridotta sotto i suoi attuali leader". Per Zelensky "solo la liberazione della nostra terra e garanzie di sicurezza affidabili per l'Ucraina possono proteggere il nostro popolo da qualsiasi escalation russa. Lavoriamo con i partner ogni giorno per questo. Presto ci saranno importanti novità". "Abbiamo sopportato nove mesi di guerra su vasta scala e la Russia non ha trovato un modo per spezzarci - ha concluso - E non lo troverà. Dobbiamo continuare a resistere". (Rai news)

In aggiornamento