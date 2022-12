Guerra in Ucraina. giorno 307. Premier Meloni invita Zelensky a Roma

Guerra in Ucraina. giorno 307. Meloni invita Zelensky a Roma e presto andrà a Kiev. La replica: grazie per sostegno e solidarietà. Lavrov: Kiev accetti proposte o ci penserà l'esercito. E attacca Usa: sono il principale beneficiario del conflitto e lo vogliono più lungo e violento

Kiev teme massicci attacchi russi la notte di Capodanno

Kiev teme massici attacchi russi la notte di Capodanno. In particolare, il ministro ucraino dell'Energia, Herman Halushchenko, ha espresso la sua preoccupazione parlando martedì alla televisione ucraina - come riportano diversi media internazionali - spiegando che la situazione energetica in Ucraina rimane "davvero difficile" a causa del rischio persistente di bombardamenti russi, e avvertendo che durante la notte di Capodanno potrebbe esserci "il massimo danno al sistema energetico". (Rai News)

In aggiornamento