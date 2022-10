Guerra Ucraina Russia, Giorno 236. Droni a Mosca, Usa e Ue minacciano sanzioni a Iran. Attacchi russi su Kiev con droni kamikaze di fabbricazione iraniana. "Uccisa una giovane coppia in attesa di un figlio". Missili su tutta l'Ucraina. Un aereo militare russo si schianta su un palazzo nel sud, almeno quattro morti. Medvedev avverte Israele: "Stop alle relazioni se fornirà armi a Kiev". Gli Usa sottolineano che i droni iraniani violano la risoluzione Onu

Attacchi russi su Kiev con droni kamikaze di fabbricazione iraniana. Le persone si rifugiano nei sottopassaggi. "Uccisa una giovane coppia in attesa di un figlio". Missili su tutta l'Ucraina. Un aereo militare russo si schianta su un palazzo nel sud, almeno quattro morti. Medvedev avverte Israele: "Stop alle relazioni se fornirà armi a Kiev". Ucciso un foreign fighter italiano, Elia Putzolu, che combatteva con i russi. Gli Usa, che minacciano sanzioni, sottolineano che i droni iraniani violano la risoluzione Onu.

Ucraina: esplosione a Kryvyi Rih

Un'esplosione ha scosso questa mattina la città natale del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, Kryvyi Rih, nel su del Paese: lo ha reso noto su Telegram il capo dell'amministrazione militare, Oleksandr Vilkul, come riporta il Guardian. "Intorno alle 6:30 del mattino (le 5:30 in Italia), le forze di occupazione-terroristiche hanno colpito la parte settentrionale di Kryvyi Rih. Per quanto riguarda le conseguenze dell'esplosione, non voglio ancora commentare la situazione. L'ansia continua. Sono possibili attacchi ripetuti, andate nei rifugi durante l'allerta aerea", ha scritto Vilkul.

Bombardamenti a Kiev. Il sindaco: "Usati droni kamikaze iraniani"

Attacchi contro il distretto di Shevchenkiv, nel centro della capitale. Il sindaco Vitaliy Klitschko ha riferito che il crollo di un edificio residenziale colpito ha causato 4 vittime, mentre 19 persone sono state estratte vive dalle macerie. Teheran: "Non abbiamo inviato armi a nessuna delle parti coinvolte nel conflitto". Missili sulle infrastrutture nelle regioni di Dnipropetrovsk e Sumy.

Guerra in Ucraina, nel Paese circa 20 foreign fighters italiani: chi sono

I nostri concittadini partiti per prendere parte al conflitto, dalla parte di Kiev ma anche da quella di Mosca, sono monitorati da intelligence e Antiterrorismo. Finora fra loro ci sono state tre vittime: Edy Ongaro, Benjamin Giorgio Galli ed Elia Putzolu. A combattere contro i russi è andata anche l’ex pilota dell'Aeronautica Militare Giulia Schiff. Alcuni sono tornati in patria, uno è indagato e un altro è considerato un latitante (SkiTg24)





