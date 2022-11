Guerra Ucraina Russia, Russi si ritirano da Kherson. I dettagli

Guerra Ucraina Russia, Russi si ritirano da Kherson. Mosca ha ordinato il ritiro delle truppe da Kherson e il loro spostamento sulla sponda sinistra del Dnepr, ma Kiev diffida. Stamattina il presidente Meloni riceverà a Palazzo Chigi il segretario generale della Nato, Stoltenberg. Crisi ucraina sarà al centro anche del bilaterale in programma all'Aja tra Mattarella e il premier olandese Rutte. Secondo gli Usa più di 100mila soldati russi sono stati uccisi o feriti dall'inizio dell'invasione

Svolta nella guerra in Ucraina, con la Russia che ha ordinato il ritiro delle truppe da Kherson e il loro spostamento sulla sponda sinistra del Dnepr. Per coprire la ritirata sono stati fatti saltare in aria 5 ponti. Stamattina la Meloni riceverà a Palazzo Chigi il segretario generale della Nato, Stoltenberg. La crisi ucraina sarà al centro anche del bilaterale in programma all'Aja tra Mattarella e il premier olandese Rutte.

Erdogan: "Positiva la decisione di Mosca su Kherson"

- "La decisione della Russia riguardo a Kherson è un passo molto positivo". Lo ha affermato il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, durante una conferenza ad Ankara trasmessa da Trt, parlando della decisione di Mosca di ritirare le truppe da Kherson spostandole sulla sponda sinistra del fiume Dnipro. "I nostri sforzi per la mediazione vanno avanti ma non possiamo dare una data specifica riguardo a quando potrebbe iniziare un negoziato" tra Mosca e Kiev, ha detto Erdogan.

Ucraina, no escalation, Usa non danno droni tecnologia avanzata

Il Pentagono ha rifiutato di fornire all'Ucraina i droni a tecnologia avanzata Grey Eagle nel timore che ciò potesse portare a un'escalation del conflitto. Lo scrive il Wall Street Journal, citando funzionari statunitensi. L'amministrazione Biden teme che i droni possano essere utilizzati per colpire obiettivi in Russia e quindi innalzare

ulteriormente il livello di tensione. Il quotidiano tra l'altro osserva che Washington teme che la tecnologia possa essere rubata sul campo di battaglia e poi copiata dai russi.

Kiev, a Kherson interrotta l'evacuazione dei civili

Secondo lo Stato Maggiore dell'esercito ucraino, a Kherson l'esercito russo ha dovuto interrompere l'evacuazione dei civili per mancanza di persone disponibili a lasciare la città: "Secondo informazioni aggiornate, la cosiddetta evacuazione della popolazione dalla città di Kherson è stata interrotta per mancanza di volontari. In città, le autorità di occupazione hanno smesso di pagare i salari e offrire prestazioni sociali", come riportano i media ucraini.