Guida alla depilazione maschile: come trovare il metodo più adatto?

La depilazione maschile, anche se per molti anni è rimasta nascosta e all’oscuro, è una realtà fortemente consolidata. Difatti la richiesta di epilazione da parte dei consumatori maschili cresce di anno in anno mentre, parallelamente, i centri specializzati come Depilazioneuomo.it raffinano le tecniche e ottimizzano i trattamenti per rispondere al meglio alle esigenze maschili. Come le donne, tuttavia, anche gli uomini potrebbero avere dubbi su quale rimedio scegliere per le proprie esigenze di depilazione e oggi vedremo per quale metodo optare a seconda dei risultati sperati.

Lama e rasoio: la scelta veloce

Lametta e rasoio sono la prima scelta di chi non ha troppo tempo da dedicare alla depilazione e non ne ha un grande bisogno per tutto l’anno. Si affidano a questo rimedio le persone che non tollerano la cera o altri metodi in determinate zone del corpo o che non hanno tempo da dedicare al trattamento presso un centro estetico. La lametta ed il rasoio sono soluzioni semplici e veloci, facilmente trasportabili in trasferta e che danno un effetto liscio più che immediato. Tuttavia il pelo viene tagliato alla base e, per questo, il bulbo spunta fuori dalla cute 48 ore dopo. La lama, inoltre, deve essere utilizzata con ogni cautela di igiene perché, ferendo la cute, si potrebbero verificare fastidiose irritazioni o infezioni. Al di là di questi piccoli accorgimenti è tuttora uno dei metodi preferiti da uomini e donne, anche se non è sempre la scelta principale per trattare i peli superflui di tutto il corpo. Per zone più delicate, difatti, viene in aiuto la ceretta, disponibile oggi in tantissime modalità e formati.

Ceretta e cera antidolore: l’opzione durevole

La ceretta rimuove il pelo alla radice tramite uno “Strappo”, ovvero un movimento istantaneo compiuto da un operatore qualificato mediante diversi strumenti. Ci sono le cere tradizionali che funzionano tramite cera a caldo non pericolosa per la cute e strisce di carta tessuto con le quali rimuovere la peluria. Ci sono poi le cere antidolore, ovvero quelle che offrono un materiale naturale da spalmare sulla zona da trattare per poi essere rimosso con estrema facilità. Il materiale, infatti, raffreddandosi all’istante cattura il pelo fino al bulbo facilitando la rimozione e impiegando meno materiale indifferenziato. È conosciuta come ceretta indolore proprio perché accompagna l’attimo della rimozione del pelo con delicatezza e senza stressare la cute o lasciare residui collosi e difficili da rimuovere. Questo metodo è il migliore per chi riesce a dedicare una visita mensile presso il proprio centro di fiducia assicurandosi una pelle liscia fino a trenta giorni consecutivi.

Luce pulsata, laser e soluzioni definitive

I grandi progressi dell’estetica della depilazione hanno apportato metodi risolutivi semi-definitivi davvero vantaggiosi e pratici. Tra questi i trattamenti a luce pulsata e laser assicurano una rimozione del pelo senza stress ma che è destinata a durare per molto tempo, sicuramente il triplo di una ceretta normale. Questo perché il bulbo pilifero viene irradiato da un fascio di luce che lo indebolisce stimolandone la caduta. Sicuramente è la scelta ideale per chi vuole liberarsi del problema senza dover tornare periodicamente a intervenire con cere e rasoi ma per la quale bisogna affidarsi allo specialista di fiducia per esaminare la zona da trattare ed il tipo di pelle.