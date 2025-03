GVM, realtà sanitaria italiana, ottiene 3 riconoscimenti ESG congiuntamente

Un impegno concreto per la sostenibilità e la responsabilità sociale:

GVM Care & Research prima realtà sanitaria italiana

ad ottenere congiuntamente tre riconoscimenti ESG

La holding ha tra gli obiettivi rafforzare le politiche di governance, la parità di genere e la diversità e l’inclusione

Lugo, 11 marzo 2025 – Il Gruppo Villa Maria S.p.A., leader nel settore sanitario, nell’ambito della strategia ESG e del Bilancio di Sostenibilità, ha ottenuto tre prestigiosi riconoscimenti internazionali: la certificazione ISO 37001:2016 (prevenzione della corruzione), la certificazione UNI PdR 125:2022 (parità di genere) e l’attestazione ISO 30415:2021 (diversità e inclusione). Questi riconoscimenti, conferiti da Bureau Veritas Italia e acquisiti su un totale di 34 legal entity (20 strutture ospedaliere, 3 poliambulatori, 1 RA, 7 società di servizi, 1 azienda del settore biomedicale, 1 società di gestione nel settore del benessere e termalismo, e 1 fondazione facenti parte del Gruppo), consolidano il forte impegno di GVM verso la promozione di una governance etica e trasparente, l’inclusione e la valorizzazione delle diversità e il miglioramento della compliance aziendale.

"L’adesione a questi standard non è solo un impegno etico e operativo, ma anche una leva di competitività nel contesto europeo, dove trasparenza, sicurezza sul lavoro e tutela ambientale sono sempre più centrali nelle politiche aziendali e negli investimenti sostenibili – ha dichiarato Ettore Sansavini, Presidente GVM Care & Research -. Il nostro obiettivo è garantire valore nel lungo termine, rispondendo alle esigenze di tutti gli stakeholder e contribuendo alla costruzione di un’economia più responsabile e resiliente".

GVM è il primo e unico Gruppo sanitario italiano ad aver tagliato congiuntamente questi tre traguardi, un risultato che testimonia la complessità e l’ambizione del percorso intrapreso in ambito ESG (Environmental, Social and Governance).

“Il percorso ha richiesto un rigoroso allineamento tra le diverse strutture, l’implementazione di processi avanzati di compliance e una forte integrazione tra governance, risorse umane e sostenibilità – commenta la dott.ssa Elena Cagianelli, Direttore Generale GVM Servizi -. Questo traguardo non solo certifica l’impegno del Gruppo su anticorruzione, parità di genere e inclusione, ma rappresenta anche un modello di gestione innovativa su scala nazionale. Rafforza inoltre la leadership di GVM in ambito ESG e conferma l’adozione di standard internazionali per una gestione etica e sostenibile”.

“Si tratta di un tassello che si inserisce all’interno di un percorso di sostenibilità integrato e della nostra strategia ESG, parte di un impegno più ampio di GVM, accrescendo l’attrattività del Gruppo per investitori e partner - ha dichiarato la dott.ssa Maria Cecilia Sansavini, CEO GVM Servizi -. Questi riconoscimenti sono strumenti essenziali per garantire trasparenza, efficienza e valore in linea con gli obiettivi del nostro Bilancio di Sostenibilità".

Roberta Prati, Certification & Industry Director di Bureau Veritas Italia: “Siamo orgogliosi di aver contribuito, con i nostri audit, alla valorizzazione delle best practice del Gruppo Villa Maria sulle tematiche sociali e di governance. La scelta della Direzione di coinvolgere simultaneamente decine di legal entities nello sfidante percorso di allineamento rispetto agli standard nazionali e internazionali esprime un forte impegno alla coerenza, all’insegna dell’attenzione alla persona, alla gestione consapevole dell'inclusione e alla compliance.”