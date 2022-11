Catanzaro. I consiglieri comunali Veraldi e Arcuri presentano interrogazione scritta al sindaco Fiorita

I consiglieri di “Riformisti Avanti” puntano alla tecnologia e per la città sognano i cassonetti intelligenti.



Sin dal 2019 Veraldi - con progetto presentato alla precedente amministrazione, prima di approdare a Palazzo De Nobili - sognava i cassonetti, differenziati per colore, dotati di scheda magnetica che, oltre ad un grande aumento della percentuale di RD avrebbero permesso di far far pagare agli utenti lo smaltimento dei rifiuti non in base alla composizione del nucleo familiare o alla grandezza dell’immobile, bensì in base ai rifiuti prodotti.



È una battaglia che oggi, i consiglieri in quota a Riformisti Avanti - Veraldi ed Arcuri, continuano a combattere, certi che questo nuovo sistema cambiando le modalità di conferimento dei rifiuti per gli utenti, possa rappresentare un cambio di passo importante e produrre grandi vantaggi per la collettività.



L’obiettivo del progetto è quello di aumentare i livelli di differenziata, di introdurre incentivi - attraverso la tracciabilità dei conferimenti - per premiare chi più differenzia e di superare i problemi igienico-sanitari e di decoro nei vari quartieri (soprattutto nel centro storico) dovuti al sistema di raccolta attualmente in vigore.



Il 29/12/2021 il Comune di Catanzaro ha sottoscritto con Rep. 10814 una convenzione con la Regione Calabria per il “potenziamento del servizio di raccolta differenziata sul territorio comunale” per un importo di €2.944.899,00.



L’Art. 2 del suddetto atto, relativo alla validità della convenzione e termini di realizzazione, prevede il seguente crono programma:



entro il 31/12/2021 espletamento procedure di evidenza pubblica per individuazione soggetto incaricato alla fornitura del servizi; entro il 31/12/2022 espletamento dei servizi e verifiche finali sulla conformità dei beni e servizi acquistati; entro il 30/06/2023verifiche finali sul raggiungimento dell’obiettivo e rendicontazione finale.



Veraldi e Arcuri chiedono di conoscere, con una interrogazione scritta, lo stato dell’arte di tale intervento data l’imminente scadenza dell’OGV (Obbligazioni Giuridicamente Vincolanti) al 31/12/2022 per l’organizzazione beni finanziati ed espletamento servizi per evitare la perdita del finanziamento, ribadendo la possibilità di utilizzare il progetto già presentato per dotare i vari quartieri della città di cassonetti per ogni tipologia di raccolta differenziata, con controllo degli accessi e del livello di riempimento.



E’ opportuno sottolineare che il Comune di Catanzaro dovrà assicurare il raggiungimento del livello di raccolta differenziata dichiarate nel Piano Comunale di gestione rifiuti urbani che dovrà essere il 65% entro il termine massimo del 31/12/2022 e che, ad oggi , non è stato ancora erogata la prima quota pari al 30% del contributo in quanto l’Amministrazione non ha comunicato agli uffici preposti della Regione Calabria l’individuazione dei soggetti per la totalità dei beni/servizi presenti nel progetto.



E’ evidente che il rischio di perdere tale finanziamento appare reale e se ciò dovesse accadere sarebbe un’ imperdonabile negligenza.



Stefano Veraldi

Giorgio Arcuri

Consiglieri comunali

Riformisti Avanti