Dichiarazioni del Sindaco di Sellia Marina Francesco Mauro su stanziamento Regione Calabria

I ringraziamenti alla Presidente Santelli del Il Sindaco di Sellia Marina Francesco Mauro

SELLIA MARINA (CZ) 29 MAG – Dalla pagina ufficiale del sindaco di Sellia Marina Francesco Mauro le dichiarazioni su stanziamento Regione Calabria.



In data odierna ho ricevuto una telefonata da parte del Presidente della Regione Calabria On Jole Santelli e all' assessore De Caprio

Un gesto bello, significativo e molto importante da parte del Presidente che dimostra di essere molto vicina e sensibile ai Sindaci e quindi ai territori, cui tanto hanno bisogno.

La Presidente mi ha comunicato che ha destinato nuove risorse per 300.000 € da destinare ai Comuni Bandiera Blu e 700.000 € per la pulizia delle spiagge!

Bisogna riconoscere che, quella del Presidente, è una scelta politica chiara di voler puntare sul Turismo e sull'Ambiente.

Il 25 Aprile scorso, scrissi una lettera alla Presidente della Regione Calabria Jole Santelli. Nella comunicazione riconoscevo l'operato del Presidente Santelli su come è stata gestita l'emergenza sanitaria del covid_19! Altresì, nella seconda parte della mia lettera, chiedevo al Presidente un coinvolgimento dei Sindaci in quanto hanno bisogno di essere supportati economicamente.

Ebbene in questi mesi, su mia iniziativa, insieme al Presidente dell'Anci Calabria Franco Candia e ad altri colleghi Sindaci e Amministratori, ci siamo incontrati più volte, dapprima con l'Assessore Regionale all'Ambiente Sergio De Caprio e successivamente col Presidente Santelli in occasione della presentazione del brand "Blu Calabria" ed i Sindaci Bandiera Blu!

Oggi la telefonata del Presidente che ha recepito la nostra richiesta!

Grazie Presidente Santelli!

Grazie Assessore De Caprio!