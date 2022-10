I Vvf professori per un giorno con gli alunni dell'Istituto "Pascoli-Aldisio" di Catanzaro

CATANZARO 15 OTT. - Fra le iniziative inserite nella Settimana Nazionale della Protezione Civile, nella giornata di ieri, ha avuto luogo un incontro presso la sede centrale del Comando dei Vigili del Fuoco di Catanzaro con gli alunni della scuola secondaria di primo grado dell'Istituto "Pascoli-Aldisio" di Catanzaro.

Circa 150 alunni hanno partecipato ad un seminario in cui il personale operativo del comando e dell'Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco hanno illustrato i principali rischi e le procedure da adottare nel caso di sisma.

Gli alunni hanno inoltre visionato gli automezzi e le attrezzature in dotazione al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ed inoltre hanno assistito ad una breve dimostrazione sulle procedure (USAR- Ricerca e Soccorso in Ambito Urbano) adottate per la ricerca e recupero di persone sotto le macerie e tecniche di derivazione speleo alpino fluviali (SAF).