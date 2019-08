Icardi fa causa all'Inter. Il Bologna vittoria sulla Spal nella notte di Mihajlovic

BOLOGNA 31 AGOSTO - Icardi fa causa all'Inter, chiede 1.5 milioni di euro di danni e il reintegro in squadra, con la partecipazione agli allenamenti. Presa di sorpresa la società che puntava a chiudere la querelle con il centravanti argentino, per cui Monaco e Atletico Madrid si erano fatti avanti. Nell'anticipo di A, Dall'Ara in piedi per Mihajlovic tornato sulla panchina di casa contro la Spal. 'Combattiamo ogni battaglia per Sinisa e per la maglia', lo striscione esposto in curva. Alla fine, il Bologna regala al suo allenatore una vittoria in extremis: 1-0 con gol di Soriano al terzo minuto di recupero.

