Il 21 marzo esce in fisico e in digitale "BACH KEYBOARD CONCERTOS. BWV 1052 1053 1054 1056”, il nuovo album della pianista di fama internazionale BEATRICE RANA

Il 21 marzo esce in fisico e in digitale “BACH KEYBOARD CONCERTOS. BWV 1052 1053 1054 1056” (Warner Classics), il nuovo album della pianista di fama mondiale BEATRICE RANA in cui esplora le infinite possibilità interpretative della musica di Johann Sebastian Bach al pianoforte.

È attivo il pre-order: https://lnk.to/BeaRana_Bachconcertos.

Nel suo nuovo album, anticipato dal primo movimento, l’Allegro dal Concerto No.1 in Re minore BWV 1052 e dal celebre Largo dal Concerto No.5 in Fa minore BWV 1056, Beatrice Rana si impegna in un dialogo intimo e illuminante con l'orchestra d’archi Amsterdam Sinfonietta, guidata dal primo violino e direttore artistico Candida Thompson, in quattro concerti per tastiera del compositore tedesco: BWV 1052 in Re minore, BWV 1053 in Mi maggiore, BWV 1054 in Re maggiore e BWV 1056 in Fa minore.

L'album nasce dalla profonda connessione di Beatrice Rana con il compositore tedesco che ha accompagnato il suo percorso fin dall'infanzia (all'età di nove anni si è esibita per la prima volta in pubblico con orchestra, suonando il Concerto in Fa minore BWV 1056, un'opera a cui è particolarmente legata) diventando una figura centrale nella sua carriera, tanto da influenzare totalmente la sua visione artistica.

Il progetto prende forma nel 2022 dopo il tour con l’Amsterdam Sinfonietta, in cui hanno eseguito insieme i quattro concerti per tastiera di Bach, creando un dialogo musicale così naturale e armonioso da ispirare la registrazione dell’album, definito dalla rivista online Bachtrack come “fatta in cielo”.

Il primo incontro tra Beatrice Rana e l’Amsterdam Sinfonietta risale al marzo 2019, quando hanno eseguito insieme due concerti di Bach. Per la pianista, è stata la prima esperienza con un’orchestra senza direttore, un approccio che si è trasformato in una vera estensione della musica da camera.

Per Beatrice Rana, questi quattro concerti rivestono un'importanza storica, essendo tra le prime opere della tradizione occidentale concepite per strumento a tastiera e orchestra. Molti di essi derivano da trascrizioni di precedenti lavori per violino o oboe, rielaborati dallo stesso Bach, e la loro straordinaria capacità di adattarsi a strumenti diversi testimonia l’unicità del suo linguaggio musicale.

L’interpretazione al pianoforte moderno offre a Rana l’opportunità di esplorare nuove possibilità espressive. Pur rispettando la scrittura originale, l'artista sottolinea come il pianoforte possa a volte avvicinarsi alla sonorità dell’organo, lo strumento principale di Bach, offrendo così una prospettiva interpretativa innovativa.

Per il New York Times, la distinzione di Rana come interprete di Bach risiede nella “sensibilità, raffinatezza e controllo preternaturali, uniti a un tocco di magia”.

«Per me, la qualità universale di questa musica apre la questione della scelta tra il clavicembalo dell'epoca di Bach e il pianoforte moderno – dichiara Beatrice Rana – Spero sinceramente che a Bach sarebbero piaciuti i suoi concerti eseguiti al pianoforte. Certo, la prova è che la sua musica riesce a raggiungere il suo scopo su ogni tipo di strumento... Naturalmente, è importante suonare ciò che egli intendeva, ma penso che interpretare questi concerti sul pianoforte moderno - diverso in molti modi dal clavicembalo - permetta maggiori possibilità. A volte, piuttosto che seguire le orme del clavicembalo, il pianoforte può imitare l'organo, che era lo strumento principale di Bach. Credo che questo sia un processo interpretativo altrettanto interessante, ed è proprio quello che cercavamo nel nostro progetto di registrazione con l'Amsterdam Sinfonietta».

Di seguito la tracklist di “BACH KEYBOARD CONCERTOS. BWV 1052 1053 1054 1056”:

Johann Sebastian Bach

1-3. Concerto No.1 in D minor, BWV 1052

1. I. Allegro

2. II. Adagio

3. III. Allegro

4-6. Concerto No.2 in E major, BWV 1053

4. I. (No tempo marking)

5. II. Siciliano

6. III. Allegro

7-9. Concerto No.3 in D major, BWV 1054

7. I. (No tempo marking)

8. II. Adagio e piano sempre

9. III. Allegro

10-12. Concerto No.5 in F minor, BWV 1056

10. I. (No tempo marking)

11. II. Largo

12. III. Presto

Beatrice Rana è una delle pianiste più acclamate a livello internazionale, conosciuta per la sua sensibilità artistica e il virtuosismo tecnico. Si esibisce regolarmente nelle più prestigiose sale da concerto e nei più importanti festival mondiali, collaborando con orchestre come la Royal Concertgebouw e i Berliner Philharmoniker. Nel 2011 ha vinto il Concorso di Montreal e nel 2013 ha ottenuto la medaglia d'argento alla Van Cliburn Competition. Nel 2017 ha fondato il festival Classiche Forme a Lecce, oggi tra i più importanti d'Italia. Ha ricevuto premi come il Young Artist of the Year ai Gramophone Awards. Nel 2024/25 è Artist-in-residence a Radio France.