Catanzaro il 31 marzo ‘Per Non Dimenticare’ Vittime Pandemia Covid-19 #Condividi

Il 31 marzo prossimo la provincia di Catanzaro aderirà alla giornata in ricordo delle vittime della pandemia

CATANZARO 28 MAR - La Provincia di Catanzaro, guidata dal presidente Sergio Abramo, aderisce alla giornata in ricordo delle vittime della pandemia, accogliendo l’appello del presidente della Provincia di Bergamo, in piena condivisione con l’Unione delle Province italiane e con l’Associazione nazionale Comuni italiani.



Il presidente Abramo, informato il prefetto, invita i primi cittadini del territorio catanzarese ad esporre, il 31 marzo prossimo, le bandiere a mezz’asta in tutti i municipi. Contestualmente, alle ore 12 i sindaci, con la fascia tricolore, osserveranno un minuto di silenzio davanti ai propri municipi o davanti ai monumenti dei Caduti a nome di tutta la cittadinanza, che viene chiamata a sua volta a fare lo stesso nelle proprie abitazioni.



“Non ci sono parole che possano rendere bene l’idea della tragicità di questo momento – afferma Abramo -. Il 31 marzo, tutti insieme, manifesteremo l’estremo dolore per la perdita di chi ci ha lasciato per colpa di questo terribile virus ed esprimeremo la nostra vicinanza alle famiglie colpite dai gravi lutti e ai propri cari”.