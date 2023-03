Il cantautore dall'anima rock Cristoforetti è al lavoro sul suo album di inediti di prossima uscita.

Il cantautore dall’anima rock CRISTOFORETTI, dopo oltre 500 concerti in tutta Italia e dopo aver aperto per 3 volte i live di Vasco Rossi, è al lavoro sul nuovo album di inediti di prossima uscita. Il progetto discografico sarà anticipato da un nuovo brano in radio e in digitale dal 28 aprile.

Stilisticamente legato al rock italiano, Michele Cristoforetti è uno sperimentatore di idee e generi, la cui fusione lo ha portato a definire una propria identità artistica caratterizzata da una spiccata vena anarchica ed eclettica.

Nei suoi brani il cantautore trentino unisce racconti di vita a melodie dal sound estremo che da sempre contraddistinguono il suo percorso artistico.

«Scrivo per rabbia, per paura e per vincere la nostalgia, per riconoscermi, per perdonare e perdonarmi – afferma Michele Cristoforetti – La notte è l’unico momento in cui riesco ad ascoltarmi, a essere chi sono, vero e autentico, e a restare tale. È dopo aver ascoltato un ritornello pazzesco che mi ha fatto uscire da casa nel cuore della notte o mentre leggo un verso nel quale mi riconosco, che riesco a ritrovarmi, ascoltarmi e guardarmi».

Nato il 14 gennaio del 1989 a Rovereto (Trento), Cristoforetti, al secolo Michele Cristoforetti, all’età di sedici anni inizia il suo percorso nella musica da autodidatta suonando la chitarra per poi consolidare la sua formazione musicale con la nascita nel 2008 della sua prima band.

Il 2014 e il 2015 lo vedono protagonista della prima tournée teatrale in cui presenta dal vivo il suo primo album “Muoviti”. La scaletta dei concerti del tour “Rock d’autore” del 2016 è composta da una serie di brani dall’anima cantautorale unita a un’immancabile vena rock: “L’Album delle Pose” (2015), “Il mio tempo” (2016), “Sigaro Cubano” (2016), “Muoviti (Remastered)” (2016) e “Capita che (Remastered)” (2017). Nel 2018 è in giro per l’Italia con “Anime salve tour”, una tournée in cui reinterpreta i brani contenuti nell’omonimo album di Fabrizio De André edito nel 1996. Nel 2018 è uscito il suo ultimo EP, “Ancora qui”.

Oltre a pubblicare i singoli “Blake” e “Notti”, nel 2021 dedica il brano “Come stai (Per te Chico)” a Chico Forti, ex produttore televisivo e velista italiano detenuto in un carcere della Florida. Il videoclip del brano è stato realizzato grazie al supporto degli elicotteri della provincia di Trento e ripercorre i luoghi dove viveva Chico, tra le Dolomiti ed il lago di Garda. A febbraio 2023, presso il Palazzo Benvenuti di Trento, ha eseguito dal vivo “Come Stai” in occasione dell’inaugurazione della statua dedicata a Chico Forti, evento che è stato trasmesso in diretta televisiva su Rai 3 con la partecipazione video dello stesso Chico e di Andrea Bocelli.

Nel 2022 ha pubblicato 6 singoli, “Blake”, “Notti”, “Mania”, “Bella paura”, “Libera”, “Live”, “Come si fa” e “Esagerato” e nel febbraio dello stato anno è stato invitato ad esibirsi con il suo brano “Notti” presso il Live Box di Casa Sanremo.

La vittoria del contest Euregio Rock 2022 gli ha consentito di aprire le tappe del VASCO LIVE 2022 a Trento, Milano e Ancona. Nel corso della stessa estate ha aperto i concerti dei Nomadi al Castelfolk Festival e al Monte Bondone Green Festival e le date di Riki e dei The Kolors nello spazio spettacoli del centro commerciale Porte di Roma.