Il capogruppo dem Celia: ”Il centro storico rischia di morire, politiche mirate per rivitalizzare il cuore della città”

“Il centro storico di Catanzaro è soffocato da una crisi senza precedenti, nonostante l’esistenza di teatri, cinema e musei, rischia di morire. Al di là delle ore di punta con il suo tram tram di lavoratori e studenti è un deserto, complice lo spopolamento della provincia, l’apertura di centri commerciali e dell’Università fuori dalla città.



Un problema quello dello spopolamento del centro cittadino analogo a molti comuni italiani, ma a differenza di altre Amministrazioni, che hanno adottato politiche mirate per rianimare il cuore delle loro città, penso a Livorno, che insieme a Bergamo e Verona, è definita tra le città più dinamiche, con le loro strategie di riqualificazione del centro, a Catanzaro bisogna ottimizzare gli sforzi per rivitalizzare Corso Mazzini”.



Lo afferma in una nota stampa il capogruppo del Pd in consiglio comunale Fabio Celia, consapevole che lo sviluppo delle attività economiche non può passare solo attraverso il food: “Il centro cittadino può rinascere solo se aiutiamo gli imprenditori a far funzionare le loro attività economiche, incentivando anche nuove aperture di locali”.



“Bisogna promuovere i locali e proprio per il ruolo istituzionale che rivesto - aggiunge il consigliere dem - parlero’ con il sindaco e la Giunta per trovare una soluzione che possa favorire le attività verso l’esterno a titolo gratuito, incentivando la movida senza oneri accessori, ripopolando il cuore pulsante della città.



Chiederò all’Amministrazione - conclude la nota - la fattibilità di poter utilizzare un palazzo, un edificio del Comune all’interno del quale consentire l’apertura di diverse tipologie di negozi senza oneri accessori per attirare un fiume di persone all’interno del centro. E la rigenerazione urbana non può prescindere da una riqualificazione ambientale. Non possiamo passare dal centro cittadino e vedere le varie buste della differenziata all’esterno dei negozi poggiate sui marciapiedi”.