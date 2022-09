Il Circolo Fd’I si complimenta per la nomina di Denis Nesci

BOVALINO (RC), 01 MAG - (Riceviamo e Pubblichiamo). Il Circolo di Fratelli d’Italia di Bovalino si complimenta con l’amico Denis Nesci per la nomina a Commissario di Fd’I della Provincia di Reggio Calabria.

Malgrado gli ottimi risultati conseguiti dal Partito in questi anni in tutte le tornate elettorali, sempre al di sopra della media nazionale e regionale, malgrado il grande lavoro svolto con passione e impegno da una classe dirigente di qualità e da tanti militanti e simpatizzanti onesti, abbiamo dovuto sopportare una ingiusta gogna mediatica a causa di scelte probabilmente superficiali, dettate dalla volontà di conseguire importanti consensi elettorali a scapito degli ideali di un partito che si é sempre dichiarato valoriale, ponendoli al centro della propria azione politica.

Oggi più che mai é necessario lavorare con grande sacrificio e impegno, per consolidare i buoni risultati fin qui conseguiti ma anche per riscattare un’immagine che é stata ingiustamente offuscata in questi anni, nostro malgrado, da questioni giudiziarie esterne alle vicende del partito.

A Denis Nesci ci sentiamo di offrire disponibilità e impegno, per riorganizzare e meglio strutturare Fratelli d’Italia, che nel nostro territorio dispone di dirigenti capaci e preparati e di militanti desiderosi di poter fornire un contributo costruttivo per la crescita di tutta l’area metropolitana di Reggio Calabria. Il lavoro che ci attende è difficile e impegnativo, ma non per questo ci spaventa. Anzi ci stimola e ci responsabilizza ancora di più.

Bisogna ripartire da quella meritocrazia, a volte mortificata, ma che é stata sempre per noi un principio irrinunciabile. Bisogna ripartire dai risultati conquistati in questi anni con sudore e credibilità dai tanti circoli presenti nella provincia, tagliando i rami secchi, dannosi e improduttivi, privilegiando chi ha dimostrato con i fatti capacità e consenso, e seminando con attenzione nei territori dove ancora non siamo presenti. Questa crediamo sia la strada giusta per consolidare e far crescere un Partito che oggi é forza di governo nella Regione Calabria e che ben presto, siamo certi, lo sarà anche a livello nazionale.

Al neo commissario Denis Nesci chiediamo subito operatività, perché i problemi da affrontare sono tanti e tutti urgenti dalla sanità, al lavoro, al sociale, alle infrastrutture. Le aspettative dei cittadini del nostro territorio sono alte perché per tanti anni siamo stati abbandonati e mortificati da una politica miope e lontana dai reali bisogni della gente. Oggi disponiamo di una valida squadra di Consiglieri regionali, di un Assessore di esperienza e qualità come Fausto Orsomarso, di un Commissario regionale come Wanda Ferro, esempio per tutti di concretezza, capacità e onestà. E di tanti dirigenti e miltanti preparati e desiderosi di dare il proprio contributo. Gli elementi indispensabili per lavorare bene ci sono tutti, ora tocca a noi metterli a frutto, producento buoni risultati che i calabresi in generale, e i reggini in particolare attendono da troppi anni.

Conoscendo Denis Nesci siamo certi che saprà cogliere questi nostri auspici fin da subito. Bisogna ripartire con convinzione e determinazione, facendo tesoro degli errori del passato per costruire un futuro migliore, che porti Fratelli d’Italia sempre più in alto e sempre più vicina ai bisogni della nostra gente, che ci ha sempre sostenuto con grande passione e convinzione.

Il Commissario del Circolo Fd’I di Bovalino, Bruno Squillaci