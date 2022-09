Il Cocer Esercito incalza il Ministro Guerini: "Faccia sentire la sua voce"!

ROMA, 19 MAR - (Riceviamo e pubblichiamo)

Oggi approda in Consiglio dei Ministri il Decreto Legge Sostegni che necessariamente dovrà dare ristoro alla popolazione italiana e a tutti gli operatori in divisa che stanno fronteggiando l’emergenza pandemica.

Purtroppo, con molta probabilità, non conterrà nessun tipo di stanziamento per il personale militare che sta operando per l'emergenza Covid-19 ed è impegnato nell'operazione "Strade Sicure".

Dal 2020 la Difesa, attuando un cambio delle procedure di rilevazione delle prestazioni lavorative effettuate dal personale, è in possesso di dati certi dai quali è chiaramente rilevabile l'esiguità delle risorse a disposizione per il personale dell’Esercito.

Dall'analisi di tali dati sembrerebbe emergere una mancata remunerazione di una quota ingente di ore mensilmente maturate dal personale, pari a 30 ore, che andandosi a cumulare ai giorni di festività lavorate e non retribuite durante il servizio, portano i militari a dover assentarsi dai reparti fino ad otto settimane dal termine dell’operazione. Tale situazione, ormai non più accettabile, comporta una grave incidenza sull’operatività dello strumento militare e sul personale militare che, nella generalità dei casi, con profondo senso del dovere, si trova a dover rinunciare a tali giornate di assenza dal servizio per poter essere avviato ai successivi cicli di approntamento per l’impiego in Italia e all’estero.

Auspichiamo che il Ministro della Difesa On.le Lorenzo Guerini, nel Consiglio dei Ministri di oggi, promuova qualsiasi iniziativa atta a sanare l’attuale situazione, confermando ancora una volta, la sua particolare attenzione per le donne e gli uomini in uniforme.





(Nella foto: I Delegati COCER-ESERCITO, Pasquale Fico e Francesco Gentile)