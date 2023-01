Il Comune di Catanzaro va sul Cloud grazie al Pnrr Affidata l’implementazione dei servizi digitali vecchi e nuovi dell’Ente per un valore complessivo di oltre 750mila euro più iva Il Comune di Catanzaro è risultato aggiudicatario degli avvisi pubblici indetti dal Dipartimento per la trasformazione digitale della presidenza del Consiglio dei ministri nel 2022 nelle misure previste dai bandi del Pnrr per diversi importi: € 409.668 per la 1.2 “Abilitazione e facilitazione migrazione al Cloud”, € 328.160 per la 1.4.1 “Esperienza del cittadino nei servizi pubblici”, € 59.966 per la 1.4.5 “Digitalizzazione degli avvisi pubblici”. Per l’Ente, soggetto attuatore, si è trattato di identificare uno o più fornitori per assegnare le attività previste dalle misure entro nove mesi a partire dalla data di notifica del decreto di finanziamento.

È l’attività culminata nella determina n. 153 del 23 gennaio 2023 adottata dal dirigente del Settore Transizione al digitale Andrea Adelchi Ottaviano anche in ossequio al Piano triennale per l’informatica 2021-2023 del Comune di Catanzaro, approvato con delibera di giunta il 9 novembre 2022. Secondo l’accordo quadro Consip denominato “Servizi applicativi in ottica cloud e Project management office – Ordine diretto” sul Mercato elettronico della Pubblica amministrazione risultano aggiudicatari per il lotto considerato quattro operatori economici tra i quali ogni Amministrazione può individuare il fornitore più idoneo alle proprie esigenze e affidare ciascun contratto esecutivo attraverso l’uso del comparatore della piattaforma nazionale Consip Acquistinrete che consente di inserire i bisogni dell’Ente e identificare in maniera automatica il migliore offerente. Con questa procedura automatica attivata dal Comune di Catanzaro, ha ottenuto il punteggio maggiore il Raggruppamento temporaneo di imprese con capofila Maggioli di Santarcangelo di Romagna con la percentuale di ribasso più alta, pari a un totale di fornitura di € 769.941,56 + IVA. L’obiettivo del Comune è realizzare il progetto complessivo di implementare tutti i servizi digitali previsti nelle misure di finanziamento oltre che riprogettare e migrare in Cloud anche gli altri sistemi informativi di proprietà, secondo il Piano dei fabbisogni che prevede l’implementazione di 14 nuove applicazioni (Servizio di sviluppo di applicazioni software ex-novo), tra le quali ricadono alcune di quelle finanziate dal Pnrr; l’evoluzione di 5 applicazioni preesistenti (Servizio di evoluzione di applicazioni esistenti); la manutenzione di 10 applicazioni preesistenti (Servizio di manutenzione Correttiva); la manutenzione delle 29 applicazioni suddette per la durata di quattro anni.

Dopo l’accettazione del Piano operativo concordato con Maggioli e inviato per conoscenza a Consip, si è definito il riparto dei costi in quattro anni di esercizio finanziario impegnando le somme accertate e/o in accertamento provenienti dai Decreti stanziati per il PNRR che saranno erogate solo a seguito della verifica di conformità da parte degli incaricati del Ministero sui servizi software che verranno implementati.

Per questo motivo, nel contratto esecutivo allegato in bozza nella determina c’è la clausola per la quale i pagamenti delle attività effettuate dalla ditta affidataria saranno vincolati solo a seguito dell’esito positivo del collaudo e della verifica di conformità da parte degli incaricati del Ministero dei servizi implementati. Il dottor Salvatore Giudice è stato individuato quale dipendente in possesso dei requisiti necessari al ruolo e allo svolgimento delle funzioni di Rup per la programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dell’intervento, mentre l’ingegnere Aldo Panetta assumerà il ruolo di Direttore dell’esecuzione del contratto (Dec) dell’appalto. Con separato atto si nominerà il gruppo di lavoro interno.



