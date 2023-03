Il comune di Girifalco potrà fregiarsi del titolo di Città. Ferro: straordinario valore per Girifalco,

CATANZARO - 31 MAR 2023 - Il comune di Girifalco potrà fregiarsi del titolo di Città. Il Presidente della Repubblica ha infatti firmato il provvedimento di conferimento del titolo, su proposta dal Ministero dell’Interno. A comunicare la notizia al sindaco Pietrantonio Cristofaro è stato il sottosegretario all’Interno Wanda Ferro, delegata al Dipartimento degli affari interni e territoriali.

A seguito dell’istanza rivolta dall’Amministrazione comunale alla Prefettura di Catanzaro, quest’ultima ha raccolto gli elementi informativi sia presso il Ministero della Cultura rispetto alle caratteristiche di pregio artistico, storico e culturale, sia presso la Camera di Commercio di Catanzaro rispetto alle attività produttive e commerciali.

L’iter ha preso il via nel giugno del 2021 con l’approvazione di una delibera del Consiglio comunale di Girifalco, su proposta dell’assessore alla Cultura, che con una relazione ha documentato l’importanza assunta da Girifalco nel campo dei servizi, dell’istruzione, del commercio, dell’associazionismo e dello sport, nonché per la valenza della sua storia, della sua cultura e delle sue tradizioni civili e religiose, ed, in particolare, per la storia di accoglienza, di accettazione e di comprensione dell’altro che da sempre contraddistingue la comunità girifalcese, che ha ospitato uno dei più importanti ospedali psichiatrici del meridione d’Italia.

Uno dei primi in Italia ad applicare la pratica dell’open-door, lasciando le porte aperte al diverso. “Si tratta di un provvedimento di straordinario valore per Girifalco, che ha meritato il titolo di città per la sua storia, per il suo patrimonio artistico e culturale, per il ruolo economico e di centralità dei servizi che svolge anche per le realtà dell’hinterland, ma anche per ciò che ha rappresentato l’ospedale psichiatrico. Rivolgo le mie congratulazioni al tutta l’Amministrazione comunale, che ha fortemente voluto questo riconoscimento, e all’intera comunità girifalcese”, conclude il sottosegretario Wanda Ferro.